Dying Light 2 – Malgré les reports, l’édition collector est déjà prévue ?

Dans la liste des jeux aux nombreux reports et pourtant toujours attendus, Dying Light 2 est très bien placé. Alors que le jeu de zombies de Techland vient encore de subir un report de sa date de sortie, les choses semblent pourtant se préciser d’un point de vue marketing et ce, malgré l’avenir incertain du jeu qui s’étiole petit à petit. En effet, un visuel de l’édition collector de Dying Light 2 serait momentanément apparu sur une boutique en ligne en République Tchèque, au grand plaisir des fans impatients.

C’est encore une fois grâce à la curiosité d’un utilisateur de Reddit que cette information à pu émerger des bas-fonds d’internet. Alors que la date du jeu venait d’être repoussée du printemps 2020 à une période pour l’instant inconnue, les joueurs ont donc pu se réjouir de voir que leur jeu n’était pas encore mort grâce à cette édition collector pour le moins fournie. Un aspect qui ne semble pas avoir changé depuis le premier opus qui proposait déjà des collectors imposants, allant jusqu’à proposer une édition avec un véritable abri anti-atomique !

Ainsi on retrouve évidemment les classiques présents dans presque tous les collectors, à savoir un steelbook ainsi qu’un art book du jeu, bien que les dimensions et le contenu de ce dernier ne soient pas précisés pour l’instant. En plus de cela, les joueurs pourront profiter de plusieurs artworks ainsi que d’une map du jeu dévoilant divers lieux secrets. Bien entendu, que serait une édition collector sans sa fameuse figurine venant fièrement orner votre salon.

Ici on doit reconnaitre que cette dernière ne manque pas de panache, puisqu’elle représente le combat entre un rapace et un survivant en plein parkour. Enfin, cette édition collector se conclut avec un accessoire pour le moins déroutant, une lampe UV faisant directement référence au jeu qu’il faudra surement utiliser avec les stickers UV. Tout ceci s’élèverait alors à la modique somme de 212 €, ce qui n’est pas négligeable. Toujours est-il que Techland ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, nous vous conseillons donc de prendre cette information avec des pincettes.