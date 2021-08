Dying Light – Rencontre du troisième type à Harran

À l’approche du second opus de Dying Light, bon nombre de joueurs ont ressenti l’envie de retourner massacrer du zombie dans les rues d’Harran. Face à ce renouveau d’intérêt de son jeu de zombies, Techland a décidé de lui redonner vie par le biais d’évènements. Mais face à la sempiternelle lutte contre les zombies, le studio polonais a décidé de faire un virage radical lors de son dernier évènement nommé “Faible Gravité” et qui vous invite à lutter contre… des extraterrestres.

Hé oui, jusqu’au 1er septembre prochain, les joueurs doivent maintenant lutter contre des formes venues d’ailleurs en plus des horribles zombies déjà présents en ville. Mais ce n’est pas la seule modification qui touchera l’arrivée de ces envahisseurs dans Harran. En effet, la gravité a aussi subi des modifications permettant de chuter plus lentement, de sauter plus haut et même avec un peu de dextérité d’envoyer balader vos ennemis dans les airs avec un coup bien placé. Bien qu’assez basique, on vous laisse imaginer toutes les possibilités avec une telle gravité et votre grappin.

Bien entendu l’évènement propose aussi de nombreux défis permettant de gagner des récompenses inédites durant toute la durée de celui-ci. Bien que la totalité des gains n’ait pas été précisée par les développeurs, on sait par exemple que le massacre de 100 ennemis durant l’évènement local nous permet de récupérer la machette Caméléon V-27, tandis que l’élimination de 100 000 créatures durant l’évènement mondial permet de récupérer trois améliorations king.

Pour les plus gourmands d’entre vous, le studio polonais propose aussi le pack Astronaut pour la modique somme de 2.99€ avec à l’intérieur de nombreux objets inédits. On y trouve donc une carabine laser V-23 Eraser avec des munitions laser enflammées, un pistolet immobilisateur V-40 Suspender qui permet de paralyser les zombies et la Machette V-27 shifter Or. Enfin, en plus des armes, on trouve une combinaison V-9 Defender qui réduit les dégâts de chute, et un skin pour votre buggy.

De quoi redonner vie au jeu en attendant la sortie Dying Light 2 prévu pour le 7 décembre 2021 sur PC et console new-gen.