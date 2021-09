The Witcher: Rônin ou quand Géralt de Riv visite le Japon

La licence The Witcher semble se décliner à l’infini. Nous rappelons que l’œuvre d’Andrezj Sapkowski date tout de même des années 90. Et au-delà des livres, d’autres supports ont pris la relève avec notamment les jeux vidéo, mais aussi les séries et plus récemment les comics. The Witcher: Rônin a d’ailleurs été annoncé lors de l’événement dédié à l’univers du sorceleur, la WitcherCon.

Le titre du comic-book vous donne un indice non négligeable sur la localisation des prochaines aventures de Géralt de Riv, puisque ses aventures vous emmèneront du côté du Japon féodal et de ses guerriers. Mais d’ailleurs, qu’est-ce qu’un rônin ? Il s’agit d’un samouraï sans maître. À l’époque, le terme était très péjoratif puisque vous étiez exclu de la vie en société. La BD en question se prête au jeu puisque dans la richesse du folklore japonais, le Loup Blanc est parfaitement à l’aise avec tous ces Yokai et autres esprits frappeurs. Ce qui ne dépaysera pas ce bon vieux sorceleur.

Il faut savoir que l’ouvrage est déjà financé en soi grâce à CD Projekt Red. Cependant, les auteurs ont décidé de passer par une campagne Kickstarter pour une bonne raison. L’idée est de permettre de récompenser les contributeurs en leur donnant l’occasion de s’exprimer sur leurs envies, mais surtout pour leur offrir une édition collector. Toujours le même principe, d’ailleurs : plus vous donnez, plus conséquente sera la récompense. Pour vous donner un exemple, si vous vous engagez dans les 24 heures à soutenir la campagne, une superbe statuette de Geralt en habit de rônin vous sera offerte.

Pour information, The Witcher: Rônin sera disponible en janvier 2022, et la levée de fonds a complètement explosé l’objectif. CD Projekt Red s’était fixé un minimum de 106 578 dollars et à l’heure actuelle, la cagnotte se monte à 516 407 dollars. Si vous souhaitez vous-même vous procurer cette fameuse édition collector, vous pouvez suivre ce lien.