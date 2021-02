The Witcher poursuit la chasse avec une nouvelle série de comics

Presque 6 ans après la sortie de The Witcher 3 Wild Hunt, l’intérêt du public pour l’univers créé par Andrzej Sapkowski ne semble pas faiblir. On tient pour preuve l’arrivée en 2021 de deux productions audiovisuelles à destination de la plateforme Netflix. À savoir, la suite de l’adaptation télévisuelle des aventures de Geralt de Riv, et un film d’animation se concentrant sur le personnage de Vesemir, sorceleur et mentor de Geralt. De quoi continuer de faire vivre cet univers.

Un univers qui continue aussi de s’élargir sur les pages, non pas des livres, mais de comics, avec l’arrivée d’une nouvelle série chez l’éditeur Dark Horse Comics.

Ce dernier n’est pas à son premier coup d’essai avec le Sorceleur. Il existe en effet déjà quatre séries, sorties en 2015 et 2016, relatant ces aventures.

The Witcher : La Maison de Verre (2015)

The Witcher : Les Filles-Renards (2015)

The Witcher: Killing Monster (2015)

The Witcher : La Malédiction des Corbeaux (2016)

Mélangeant segments tirés des livres et histoires originales, ces comics constituent une extension des jeux dont ils empruntent la direction artistique.

Ainsi viendra s’ajouter à cette saga la nouvelle série intitulée The Witcher: Witch’s Lament (la lamentation de la sorcière). S’étalant sur quatre tomes, cette histoire, écrite par Bartosz Sztybor, mise en images par Vanesa R. Del Ray, et colorisée par Jordie Bellaire, se concentrera sur la mise au bûcher d’une sorcière par la population.

D’abord indifférent, Geralt de Riv portera finalement attention à cette affaire, lui qui depuis peu rêve de la dite incinération. Débutera alors une enquête qui dévoilera (comme souvent) une conspiration bien plus vaste.

Attendu pour le 26 mai 2021 outre atlantique, il n’existe pour l’instant aucun plan concernant une localisation de The Witcher: Witch’s Lament dans nos belles contrées. Néanmoins, les précédentes séries de comics ayant eu le droit à ce traitement, l’on est en droit d’attendre la même chose pour cette petite dernière. Il faudra seulement s’armer de patience. Ou bien se procurer les comics cités plus haut, tous disponibles chez Urban Comics.

En tous cas il semble évident qu’il y aura toujours de nouvelles chasses à mener pour le Sorceleur, quel que soit le medium.