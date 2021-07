The Witcher 3: Wild Hunt version new-gen arrive avec son lot de surprises

The Witcher 3: Wild Hunt. Toujours à faire parler de lui après bientôt 6 ans d’existence, et pour cause, le jeu de CD Projekt Red reste en tête d’affiche du studio malgré toute la hype cumulée de leur dernier projet Cyberpunk 2077. Notre bon vieux Geralt continue de s’exporter un peu partout, dernièrement sur Switch après un downgrade inévitable connaissant les performances de la console (qui se seront pas revues avec la Switch OLED, rappelons-le). Maintenant, on s’attend à un upgrade PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Et justement, cette version “New-gen” n’est pas sans surprise.

On en avait déjà parlé le 05 septembre 2020 lors de la première annonce, presque 1 ans, et cette version de The Witcher 3 sur new-gen était attendue. En plus d’être gratuite pour ceux possédant déjà le jeu, ce qui est clairement un point positif (tout ce qui est gratuit est toujours meilleur), elle s’accompagne en plus de nouvelles features. Car oui, pour rattraper les problématiques liées à Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ne semble pas vouloir abandonner son bébé tant adulé.

C’est dans un tweet du compte officiel de The Witcher qu’on a pu avoir plusieurs informations supplémentaires quant à cette version sur PS5 et Xbox Series X/S. Fait intéressant, les joueurs de la current-gen (PS4 et Switch entre autre) auront aussi droit à cette complète édition remasterisée pour l’occasion.

L’artwork de Geralt semble retravailler pour l’occasion avec les traits plus durs. Comme on peut aussi le voir sur l’affiche, la série Netflix s’invite également à la partie. Car oui, la série de The Witcher, que la saison 2 ne se fait plus attendre, va venir ajouter son grain de sel dans l’engrenage gigantesque que devient le jeu de CD Projekt Red. Promettant des ajouts exclusifs venant de la série, reste à savoir comment tout cela va pouvoir s’implanter en jeu. Très clairement, cela vend du rêve, on peut imaginer tout et n’importe quoi. Tant qu’on se retrouve pas avec une énième version de “Toss a coin to your witcher” en jeu, ces ajouts sont bienvenus.

Pas de date de sortie officielle à l’heure actuelle pour The Witcher 3: Wild Hunt version new-gen, mais qui sera sûrement pour la fin d’année 2021 en s’accompagnant de la saison 2 de la série !