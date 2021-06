Cyberpunk 2077 – CD Projekt Red trouve enfin le jeu “satisfaisant”

Depuis son lancement en décembre 2020, Cyberpunk 2077 a été de nombreuses fois critiqué, ce qui n’est clairement pas un scoop. Le dernier jeu de CD Projekt Red, le studio polonais jusqu’ici acclamé, s’est laissé peu à peu tomber dans l’oubli. Mais CD Projekt, après maintenant plus de six mois au compteur, a clamé le fait que pour eux, après ces nombreux patchs, en termes de performance, Cyberpunk aurait atteint un niveau satisfaisant.

Mais concrètement, malgré le fait qu’on n’entende plus trop parler de Cyberpunk 2077 dans l’espace vidéoludique, qu’en est-il depuis ? Cela vaut le coup de s’y plonger ou de s’y replonger ?

C’est dans une conférence, plus précisément la WSE Innovation Day Conference que Adam Kicinski a exprimé son avis sur Cyberpunk 2077, disant que les développeurs pourraient désormais travailler sur autre chose que l’optimisation du système en grande partie, et se concentrer sur de nouvelles features pour le jeu. (Traduction libre) :

Nous avons atteint un niveau satisfaisant sur ce sujet. On travaille toujours sur l’amélioration générale du jeu, et nous sommes actuellement contents sur ce point. Nous apporterons au fur et à mesure des améliorations, soulignées par les joueurs sur le jeu dans son ensemble.