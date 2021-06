The Elder Scrolls 6 va se faire attendre longtemps, mais est ambitieux

Il y a ceux qui se sont réjouis de voir, ou plutôt d’apercevoir, Starfield lors du dernier E3. Puis il y a les autres. Ceux qui ne voulaient qu’une chose, voir enfin apparaître devant leurs yeux ce qui est probablement le RPG le plus attendu pour ces 3 ou 4 prochaines années, à savoir The Elder Scrolls 6. Ce que l’on en sait ? Pas grand-chose c’est clair, néanmoins une chose est sure, le jeu est bien en développement dans les locaux de Bethesda, mais n’est cependant pas la priorité première du studio.

En effet, toutes les ressources de Bethesda sont pour le moment tourné vers Starfield, que l’on rappelle être un “Skyrim de l’espace” selon Todd Howard, directeur du studio. Mais alors qu’en est-il réellement de The Elder Scrolls 6 qui a été annoncé en 2018 et qui n’a toujours pas montré le bout de son nez. La seule chose à laquelle on a eu le droit, c’est ce teaser d’annonce faisant apparaitre un logo réalisé à l’arrache histoire de. Bref, rien de bien emballant, mais tout de même suffisant pour susciter une certaine hype.

Alors que devient-il ? Eh bien Todd Howard, oui toujours lui, a répondu à cette question dans une interview donnée à nos confrères de The Telegraph. Il y déclare donc que le jeu n’en serait pour le moment qu’au “stade de la conception”, ce qui signifie qu’il est loin, très loin d’être prêt à se montrer ne serait-ce qu’un instant et encore plus d’être jouable. Il va donc falloir que l’on s’arme d’une grande patience pour The Elder Scrolls 6.

La bonne nouvelle par contre, c’est que tout comme Starfield, le titre tournera sous le Creation Engine 2 et devrait même être bien plus élaboré que celui que la version que l’on aura dans le prochain space opera de Bethesda. Chose normale vu qu’il apparait évident qu’au moins 1 an (et encore on est optimiste) séparera la sortie des 2 jeux. Voici en détail ce que déclare Howard à ce sujet.

Les deux jeux utiliseront le Creation Engine 2. La grande majorité de notre travail de développement se fait sur Starfield en ce moment, mais tout le monde travaille sur tout, donc les projets s’entremêlent en quelque sorte. Il est bon de penser que The Elder Scrolls 6 est encore en phase de conception, mais nous devons tester la technologie que l’on utilise : ” Est-ce qu’elle va gérer les choses que nous voulons faire dans ce jeu ? “. Chaque jeu aura alors sa propre version du moteur. Ainsi, la version du Creation Engine 2 de The Elder Scrolls 6 s’accompagnera des ajouts nécessaires pour ce jeu.

Voilà qui est encourageant, surtout que l’on sait que Bethesda concentre énormément de ses efforts sur la conception même du Creation Engine 2 et si on sait très peu de choses, voir rien, sur The Elder Scrolls 6, on peut déjà percevoir une certaine ambition venant du studio à son sujet. Aussi, mister Todd se dit très enthousiaste concernant le travail qu’effectue Machine Games sur Indiana Jones, un projet qui lui tient à cœur puisqu’il dit l’avoir pitché à Georges Lucas en 2009.

Je crois que j’ai approché pour la première fois George Lucas en 2009 et j’ai essayé depuis de trouver un moyen de le réaliser. Je pense que Machine Games a accompli dans le passé un travail phénoménal en tant que développeurs et conteurs. Et quand j’ai commencé à leur en parler [Indiana Jones], ça collait bien. Nous avons eu l’occasion d’en parler à Lucas et à Disney et ils étaient très enthousiastes.

Autrement dit Bethesda semble sur tous les fronts, avec une pléthore de studios à l’œuvre pour offrir aux joueurs des jeux au moins ambitieux, quant au résultat final, nous nous garderons bien de nous projeter vu le peu d’informations dont nous disposons. Enfin, il paraitrait aussi que ID Software (DOOM) serait aussi à l’œuvre sur quelque chose…