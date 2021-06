Xbox Games Showcase: Extended – Microsoft joue les prolongations

L’E3 prenait fin officiellement ce mardi 15 juin avec la conférence Bandai Namco. Intervention qui a par ailleurs essentiellement tourné autour du dernier volet de The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Bien que nous pensions ne plus revoir aucune annonce avant le Tokyo Games Show, un constructeur résiste encore et nous propose comme qui dirait un dernier tout de piste. Il s’agit d’Xbox qui, après nous en avoir mis plein les mirettes avec ses annonces de sorties ainsi que l’arrivée imminente desdits jeux sur le Game Pass, nous propose ici son Xbox Games Showcase: Extended.

Mais alors, que pouvons-nous attendre de plus de Microsoft à cet instant ? Soyons raisonnables, nous n’aurons sûrement pas le droit à un second tour de force, l’E3 étant bel et bien fini. Néanmoins, nous avons pu avoir accès à quelques informations supplémentaires sur le contenu de cette seconde présentation. Et ce que nous allons vous dévoiler pourrait bien faire briller vos yeux ! S’il y a bien des noms que nous attendions lors de cette conférence mondiale et qui ne se sont pas montrés, leur présence lors de cet événement pourrait bien nous mettre du baume au coeur.

343 Industries est le studio à qui nous devons la licence Halo. Bien que le titre ait déjà fait son apparition, nous pouvons espérer de nouveaux éléments.

Double Fine Productions, avec le jeu Psychonauts 2.

Ninja Theory, qui avait brillé par son absence et celle de Senua. Inutile de vous cacher que nous attendons impatiemment des nouvelles de cette saga.

Obsidian Entertainment et The Outer Worlds 2

Playground Games et son incroyable jeu d’arcade Forza Horizon 5.

Rare qui nous donnera peut-être plus d’informations sur la saison 3 de Sea Of Thieves et l’arrivée imminente du capitaine Jack Sparrow.

World’s Edge et l’intemporel Age of Empire.

Pour l’heure, il est impossible de prédire quel sera le contenu de cette présentation. Il est tout à fait possible qu’aucun gameplay ne soit présenté et qu’il ne s’agisse que d’une succession d’interviews des différents développeurs. Cependant, nous sommes d’avis que toute information est toujours bonne à prendre ! Pour suivre le Xbox Games Showcase Extended, vous pourrez directement le regarder via Youtube et il sera diffusé ce jour à 19h, heure française !