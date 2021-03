Cyberpunk 2077 détaille sa très attendue mise à jour 1.2

Cela fait maintenant quelques mois que Cyberpunk 2077 est disponible dans la nature et tant il a vécu une sortie controversée, on à l’impression que c’était hier. Faut dire qu’entre des versions consoles anciennes générations loin d’être au point, des bugs en pagaille sur toutes les moutures et les histoires de crunch, de remboursement ou encore de retrait du jeu du PlayStation Store, le titre a monopolisé l’attention durant près de 2 mois.

D’ailleurs, sachez que Cyberpunk 2077 n’est toujours pas disponible à l’achat sur le store PlayStation et on se demande bien quand est-ce qu’il fera son retour, peut-être lors de la sortie du jeu sur PS5, qui sait. Mais cela n’empêche pas CD PROJEKT RED de continuer de travailler très activement sur son jeu et de sortir régulièrement nombre de patchs corrigeant les divers problèmes qui émaillent le soft.

En cela, le développeur polonais vient de dévoiler le contenu de sa mise à jour 1.2 qui devrait être disponible très prochainement, puisque repoussé une première fois pour la mi-mars, alors qu’elle devait sortir courant février. Mais suite à la cyberattaque dont a été victime le studio, le planning de sortie des différents patchs et autres contenus supplémentaires s’est vu bouleversé, ce qui est compréhensible pour le coup.

C’est par un billet écrit sur le site officiel de Cyberpunk 2077 et un “Quoi de neuf à Night City” que l’équipe de développement a donc communiqué sur ce qu’offrira ce nouveau patch 1.2. Il se concentrera sur deux choses attendues de tous les joueurs du jeu, à savoir principalement la conduite et les véhicules, puis des forces de l’ordre et leur faculté à se téléporter près du joueur dès qu’il commet un crime.

Pour ce dernier point, le studio a décidé non seulement de retarder leur arrivée sur les lieux d’un crime, mais aussi de faire en sorte que les policiers du jeu empruntent un cheminement crédible pour arriver jusqu’au criminel a arrêté. On ne va pas se mentir, ce point précis était assez choquant de base dans le jeu et apporter un côté plus crédible à nos échanges et notre fuite des forces de l’ordre ne peut qu’être qu’une bonne chose pour la crédibilité de l’action.

Vient ensuite le gros morceau de cette mise à jour, en plus forcément de quelques correctifs de bugs en tout genre, les véhicules. La conduite n’est pas le meilleur point de Cyberpunk 2077, notamment déjà parce que la physique des bolides est assez hasardeuse et manque de réalisme. Alors on ne s’attendait pas à se retrouver dans un Gran Turismo, mais quand même, un minimum était attendu.

Écoutant la communauté, CD PROJEKT s’est donc penché sur cet épineux problème et en est ressortie quelques corrections et apports qui devraient rendre la maniabilité des différentes voitures et motos plus intuitive et moins savonneuse. Cela passe par l’ajout d’options simples permettant de paramétrer la sensibilité des véhicules pour ainsi offrir une conduite s’adaptant au style de chacun.

Aussi, ce patch va tout simplement permettre de pouvoir débloquer sa voiture lorsqu’elle est coincée dans le décor, parce qu’il arrivait bien souvent que l’on plante sa cylindrée et que l’on ne puisse plus la conduire par la suite à cause d’un simple… trottoir. Chose qui ne devrait plus être un problème prochainement, ou on l’espère en tout cas.

Enfin, cette update va aussi permettre aux joueurs PC de pouvoir personnaliser plus facilement les touches de leur clavier et souris à diverses actions que l’on peut effectuer en jeu. Finis les galères de touches doublons et on ne comprend même pas comment il est possible que cela n’ait pas été fait auparavant. Bref, voilà qui corrige encore quelques points noirs de Cyberpunk 2077, mais il reste encore pas mal de boulot à CD PROJEKT RED pour réussir à corriger tout ce qui doit l’être.