Cyberpunk 2077 à nouveau retardé – Les plus courtes sont pourtant les meilleures

L’odyssée Cyberpunk 2077 a tout d’une blague sans fin ! L’arrivée d’un énième patch mettant à niveau le jeu pour les “anciennes” consoles, PlayStation 4 et Xbox One, aurait pu enfin présenter le titre d’une façon plus conforme à la vision initiale de ses développeurs (en même temps que de faire passer la taille du jeu aux alentours des 2 To…) (ce dernier point étant ironique, précisons, tant tout est devenu possible avec le jeu de CD Projekt).

Cette version corrigée aurait pu enfin tenir les promesses du jeu, et nous livrer, certes avec du retard, mais nous livrer quand même, le jeu que nous attendions en décembre dernier.

Mais qui croit encore aux promesses des développeurs polonais ?! Parce que vous l’aurez compris, le patch en question sera bien entendu, et comme le veut désormais la tradition avec Cyberpunk 2077, retardé !

Pour nous montrer moins sarcastiques, et un peu plus objectifs, il faut reconnaître que CD Projekt n’est pas totalement responsable de la situation. On le sait, les studios ont été victimes d’un piratage massif au début du mois. Piratage qui a ensuite donné lieu à un chantage auquel l’entreprise a refusé de céder.

Cette situation a entraîné, ainsi que le rapporte Bloomberg, l’impossibilité pour les développeurs de continuer à travailler en distanciel, et donc de continuer à travailler tout court. En effet, outre le fait que tous les accès à de nombreux comptes internes ont été gelés, CD Projekt a rappelé toutes les machines pour les scanner à la recherche de malware ou d’autres moyen dont se seraient servi les pirates pour entrer dans leurs systèmes.

Le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 est désormais attendu pour la seconde moitié du mois de mars. Quand au patch sensé mettre le jeu à niveau vers les nouvelles consoles, PlayStation 5 et Xbox Series, il ne faut probablement plus vraiment l’attendre. En tous cas, pas pour cette année…