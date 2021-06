Forspoken: le RPG open-world de Square Enix aux ambitions démesurées

La notion de Dream Team se retrouve dans tous les domaines, le sport (basket : Dream Team US, Barcelone, 1992, incroyable), la musique (Them Crooked Vultures, Dave Grohl, John Paul Jones & Josh Homme, du génie) et bien sûr le jeu vidéo. Mais dans ce dernier domaine, la notion est plus compliquée à cerner, puisque souvent ce sont une à deux personnalités (Hideo Kojima, Hidetaka Miyazaki…) qui sont mises en avant, au sein d’équipe de plusieurs dizaines de personnes. Outre ces considérations de mise en avant d’égo, il est des équipes mises en avant par des éditeurs, présentées comme des Dream Teams, et Luminous Productions est de celle-là. Leur projet Forspoken (et la communication autour du titre) montre leur ambition : se placer tout en haut du podium des plus grandes équipes de développement, en accouchant du plus beau jeu open-world jamais créé.

Forspoken avait été annoncé pour la première fois en juin 2020 lors d’un événement de présentation de la PlayStation 5. À l’époque, le jeu était simplement connu sous le nom de code “Project Athia”. Après une longue période de silence de la part du développeur Luminous Productions, il a finalement été révélé que Project Athia serait renommé Forspoken en mars 2021.

L’actrice Ella Balinska, célèbre pour son rôle dans le reboot de Charlie’s Angels en 2019 (oui, on sait…), a alors révélé qu’elle incarnera Frey Holland, l’héroine de Forspoken. Bien que peu de détails sur l’histoire réelle aient été donnés, Square nous avait tout juste donné un court trailer qui voyait Frey se cacher de l’arrivée d’un dragon gigantesque. Héroine en sneakers, monde qui n’est pas le sien, dragon, magie… À nous de relier les points pour le pitch.

Mais kicéssa Luminous Productions ? Filiale de Square Enix, dont les rênes ont confiés à Hajime Tabata et Takeshi Aramaki, ils sont déjà à l’origine du moteur de jeu interne dédié aux triple A chez Square (le Luminous Engine), et sont devenus une équipe à part entière après la sortie de Final Fantasy XV. Tabata-San avait pris la tête de la réalisation de FF15, après que Square ait débarqué Tetsuya Nomura du projet, et selon la légende, le duo Tabata et Aramaki auraient sauvé les meubles, et joué les Dr Frankenstein en sauvant un jeu qui aurait pu finir en monstre difforme… Mais là n’est pas le débat.

Voilà donc la team Luminous avec les coudées franches pour accoucher d’un projet d’une ambition presque mégalomaniaque. Aramaki déclare dans l’interview que vous retrouverez dans le trailer en fin d’article que la société vise à atteindre “la plus haute qualité visuelle jamais vue dans un jeu à monde ouvert”. Rien que ça. Tout en n’oubliant pas que son but est aussi de “créer des jeux qui ne ressemblent à rien de ce qui a été expérimenté auparavant” en combinant les dernières avancées technologiques et une véritable démarche artistique.

Un vaste programme, et il faudra attendre jusqu’en 2022 pour savoir où s’arrête les promesses, et où commence la réalité…