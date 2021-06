Elden Ring – Découvrez la date de sortie, le trailer et toutes les infos !

Après environ 2 heures d’un show qui ronronnait et n’était jusqu’à présent que très peu intéressant, malgré une ou deux fulgurances, la conférence du Summer Game Fest présentée par Geoff Keighley a eu le bon goût de se conclure par finalement ce que tout le monde attendait impatiemment, à savoir la toute première présentation de gameplay de Elden Ring de From Software.

Dirigé par le génial Hidetaka Miyazaki (quadrilogie des Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice) avec la participation active de l’écrivain George R.R. Martin (Game of Thrones) qui a notamment aidé à l’écriture du scénario et à l’élaboration de l’univers du jeu, Elden Ring se faisait très douloureusement attendre depuis son annonce il y a maintenant 2 ans. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attente en valait la peine tant les presque 3 minutes de gameplay qui ont été diffusées ont tenu leur promesse.

Mais commençons par le commencement et l’histoire qui nous sera contée dans ce Elden Ring. Comme d’habitude avec From Software le tout se veut (pour le moment) très abscons et classique pour qui connait quelques jeux du studio. On y incarne un “Tarnished” (ternis ?) qui a pour but de récupérer l’anneau des anciens pour une raison qui nous est encore obscure, même s’il est question de champion et de lords.

Pour ce faire, il va devoir justement affronter des lords que l’on imagine comme faisant partie de cet ordre d’or dont il est question dans le trailer et dont on nous dit qu’il est brisé en son cœur, surement corrompu par une quelconque soif destructrice. Il nous faudra alors arpenter un vaste royaume dévasté, en ruines, semblant perdu dans sa propre démence. Comme d’habitude la folie, la mort, la vie, le bien et le mal semblent être au cœur des débats avec From Software, et on l’espère toujours avec la même finesse qu’auparavant.

Nul doute qu’il va nous falloir fouiller et trouver par nous-mêmes les réponses à nos questions dans ce Elden Ring, car il faut s’attendre comme de coutume à ce que le scénario ne s’offre pas à nous telle une offrande, mais plutôt à devoir aller le chercher au travers de diverses lectures et interprétations. Même si la participation de George R.R. Martin sur le projet laisse aussi penser, voir présager, que le titre se montrera un peu plus narratif dans son approche et donc plus accessible peut-être que les Souls sur ce point précis.

L’auteur n’a, comme déjà dit, pas uniquement aidé à l’écriture du jeu, mais aussi à la construction de son univers. Un univers dans lequel on retrouve d’ailleurs toutes les gimmicks et obsessions de Miyazaki, notamment cette obsession pour la religion et ses dogmes, avec diverses représentations torturées directement liées au christianisme ou encore cette cathédrale gothique imposante que l’on peut voir dans le trailer. Artistiquement, Elden Ring s’annonce dans la droite lignée de ce qui nous a été offert dans les Souls et même Bloodborne, de la dark fantasy pure et dure en somme avec un goût prononcé pour l’expérimentation.

D’ailleurs, et sans surprise, nos opposants semblent transformés en leurs corps et leurs âmes. Miyazaki est de ces créatifs qui aiment joué avec le corps humain, créant à partir de ce dernier des masses difformes et presque non humaines et mutantes, le restant suffisamment néanmoins pour réussir à nous tourmenter. À la manière d’un Kafka ou d’un Cronenberg, il prend un malin plaisir à briser les codes du possible pour s’autoriser des excès malsains en l’occurrence ici bestiale et animale, voir parfois presque sculpturale ou indéfinie .

Reste aussi la présence du sang, des cloches, des dragons ou encore de la flamme vacillante du feu qui nous rappelle que l’on est bien en voyage dans l’imaginaire d’un seul et même homme. Nous y sommes donc presque, dans ce qui nous est présenté comme le jeu le plus ambitieux de From Software depuis très longtemps. Ce monde ouvert décharné va bientôt s’ouvrir à nous et c’est à dos de cheval que nous le traverserons, tuant tous ceux qui se dresseront entre nous et notre objectif.

Pour la première fois aussi, le monde que l’on arpentera nous offrira l’occasion de jouir d’un cycle jour/nuit et d’une météo changeante en temps réel, à voir ce que cela apportera réellement dans les faits et si cela a une incidence sur le gameplay ou si c’est juste pour rendre l’univers plus réaliste encore qu’il ne l’est déjà. Comme d’habitude, l’étendu des différents panoramas sera conséquent, d’une vaste forêt à de géantes montagnes, en passant par de dangereux marécages, le dépaysement promet d’être total une nouvelle fois.

Côté gameplay, le choix nous sera parfois laissé entre user de nos armes frontalement, ou d’user de malice et de furtivité, comme dans Sekiro en somme. Même s’il est clair qu’ici le combat sera maintes et maintes fois nécessaire et que comme toujours de très nombreux boss, cachés ou non, émailleront notre progression et se montreront aussi intraitables qu’impressionnants.

On aura alors à disposition un arsenal assez conséquent pour lutter contre nos adversaires et pas seulement des armes blanches, mais aussi de la magie et d’autres techniques secrètes. Le choix nous sera laissé concernant la construction de notre personnage et la personnalisation promet d’être poussée et de permettre aux joueurs de créer un avatar qui répondra à leurs besoins et désirs, c’est en tout cas ce qui nous est promis.

Aussi, nous laisserons le mot de la fin à Hidetaka Miyazaki qui nous parle de son Elden Ring.

Dans ELDEN RING, nous avons concentré toute l’expertise en matière de dark fantasy et d’Action-RPG que nous avons cultivée avec la série Dark Souls, afin de créer un jeu audacieux à même de faire évoluer le genre. Nous avons bâti un monde riche, d’une envergure proprement stupéfiante, sur la base de légendes écrites pour le jeu par George R. R. Martin. ELDEN RING est un monde plein de mystères et de dangers, qui n’attend que d’être exploré et découvert, peuplé de personnages aux personnalités développées et aux motivations nébuleuses. Nous espérons sincèrement que vous prendrez plaisir à vivre cette expérience.

Nous finirons par donner une dernière information néanmoins, car cette première vidéo de gameplay a aussi été accompagnée d’une date de sortie. Elden Ring est donc prévu pour sortir le 21 janvier prochain sur consoles PlayStation et Xbox, mais aussi sur PC.