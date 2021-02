Final Fantasy XVI sera un J-RPG orienté action d’après Naoki Yoshida

Des informations sur Final Fantasy XVI on en a très peu, alors quand Naoki Yoshida (Fantasy XIV: A Realm Reborn), producteur du jeu, on ouvre grand nos deux oreilles et on écoute attentivement. Présent au micro de Tokyo FM dans l’émission One Morning, il a en effet parlé un tout petit peu du prochain épisode canonique et de son orientation de gameplay.

Comme rapporté par active time boopet repris par nos confrères de wccftech, Yoshida a annoncé que Final Fantasy XVI serait donc bien un J-RPG dont le gameplay serait orienté action, comme le laissait entendre l’unique trailer que nous avons eu jusqu’à présent. Rien de bien surprenant quand on voit l’orientation qu’a prise la série depuis des années maintenant et surtout depuis le quinzième épisode.

Reste que le monsieur et ses équipes n’entendent pas laisser le moindre joueur sur la touche, puisque tout serait fait pour permettre aux joueurs rencontrant des difficultés avec ce type de gameplay de pouvoir aussi profiter de FF XVI, probablement avec un mode de jeu spécifique se concentrant plus sur l’histoire que sur les combats, chose devenant assez commune finalement.

Yoshida briefly discussed FF16 on a radio broadcast he was invited to primarily to discuss FF14. He said that FF16 is "action-oriented" and that they're putting effort into supporting players who are less-skilled at action games — also that they're working hard on the story. https://t.co/G3C2jmm3Rr — active time boop (@TonyGarsow) February 22, 2021

Et voilà, c’est la seule véritable information inédite que Yoshida ait déniée lâché sur Final Fantasy XVI, alors ce n’est pas grand-chose, mais quand on sait qu’une certaine omerta entoure le projet, ceci afin d’éviter les spéculations et autres rumeurs, on se dit que c’est déjà pas mal. Interrogé par le Washington Post il y a quelques jours, il disait ne pas vouloir les erreurs du passé en ce qui concerne la communication autour d’un jeu de la saga.

Tout le monde aura sa propre idée de ce que sera ou devrait être le prochain Final Fantasy. Alors parler de quelque chose qui n’est pas encore prêt est dangereux. Si on parle de ce genre de chose, ce sera repris sur les réseaux sociaux, cela va se répandre et les gens vont commencer à avoir des attentes vis-à-vis de ça. Aussi, en ce qui concerne Final Fantasy XVI, chaque fois que nous révélons une information sur le jeu, nous espérons montrer quel genre de jeu ce sera et quel genre d’excitation nous pouvons alors apporter.

On ne peut pas lui retirer que les rumeurs entourant ce projet sont pauvres et pour la plupart inintéressantes et probablement fausses. Il est vrai aussi que la communication semble plus maitrisée et que finalement ce côté mystérieux apporte une touche d’excitation supplémentaire qui fait que chaque petite information qui tombe devient un événement.

Yoshida avait par ailleurs dans la même interview indiqué que le développement avançait bien et que par exemple le développement basique ou encore le scénario étaient déjà bouclés et que l’équipe s’attelait maintenant à d’autres tâches comme l’élaboration des combats de boss ou la création de nouveaux outils de développement. De bonnes nouvelles donc.

Enfin, il est toujours bon de rappeler que pour le moment Final Fantasy XVI ne sortirait uniquement que sur PlayStation 5 dans un premier temps avant de débarquer au moins sur PC, mais nul doute néanmoins que Microsoft sera en embuscade a un moment ou a un autre.