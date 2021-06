The Witcher 4 ne sera pas de la partie pour WitcherCon

Véritable surprise de cette année, il y a quelque temps de cela, la WitcherCon a été annoncée à la surprise des fans de la licence. Autant appréciée pour ses jeux, que pour sa série et ses livres, la licence Witcher touche un grand public soucieux de savoir comment va évoluer cet univers tant adulé. À l’annonce de cet événement 100% numérique, bon nombre de joueurs ont commencé à espérer l’annonce d’un The Witcher 4 pour faire oublier les mésaventures de Cyberpunk 2077, mais face à la rumeur grandissante CD Projekt a préféré couper court aux espoirs des joueurs.

Vous l’aurez compris, il n’y aura donc pas d’annonce pour The Witcher 4, une nouvelle au final peu surprenante quand on imagine le chantier que représenterait un tel jeu, surtout que la sortie de Cyberpunk 2077 est assez récente et représente encore aujourd’hui un sacré taf pour le studio. Cela ne veut pas pour autant dire que les jeux vidéo seront exclus de l’événement, puisqu’un aperçu de la création des jeux sera visible pendant la conférence.

Diffusé le 9 juillet à 19h00 et retransmis dans la nuit, le 10 juillet à 3h00, l’événement devrait nous en apprendre beaucoup plus en ce qui concerne la sortie de la saison 2 de la série. On peut donc s’attendre à découvrir le trailer de cette nouvelle saison qui était déjà attendu depuis un moment. Et même en l’absence d’annonce de jeu, les fans devraient y trouver leur compte, notamment avec les interviews des stars de la série comme Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, mais aussi du monde vidéoludique avec Adam Badowski, directeur des jeux The Witcher.

Rappelons toutefois pour les plus impatients qu’une suite a bel et bien été confirmée pour la série de jeux The Witcher, mais que son développement ne devrait vraiment commencer qu’à partir de 2022. The Witcher 4 verra donc bien le jour, mais il va falloir patienter encore un peu.