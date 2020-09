The Witcher 3: Wild Hunt – Geralt de Riv débarque sur next-gen

Est-il encore nécessaire de présenter The Witcher 3: Wild Hunt et sa licence ? Apparemment pas au vu de son succès ainsi que de sa série live-action dérivée. CD Projekt l’a annoncé aujourd’hui sur le compte Twitter officiel de The Witcher, un portage next-gen est actuellement en cours de développement et sera gratuit pour les personnes possédant le jeu sur PC et current-gen.

The Witcher 3 is coming to the next generation! A visually and technically enhanced version of the game will be available for purchase for PC and next-gen consoles & as a free update for owners of the game on PC, @Xbox One and @PlayStation 4. More: https://t.co/JclubxpJim pic.twitter.com/gWCJzST3vr — The Witcher (@witchergame) September 4, 2020

Une bien belle annonce qui saura ravir les fans des aventures du Sorceleur Geralt de Riv et apportera bien évidemment quelques nouveautés. Au menu : de nouveaux effets visuels, des temps de chargement réduits, ainsi que le ray-tracing seront disponibles sur le jeu de base, les DLC Hearts of Stone et Blood and Wine et tout le contenu additionnel déjà présent.

Il n’est pas étonnant de voir débarquer cette Complete Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series X, 5 ans après la sortie du jeu de base. Avec la série Netflix sortie en décembre, la franchise a gagné beaucoup de popularité et s’est offert un public plus large et donc de nouvelles personnes ont pu découvrir ce troisième opus.

On rappelle que cette mise en avant a permis au studio polonais de passer devant Ubisoft au classement des plus grandes sociétés de jeux vidéo d’Europe !

Toute la communication autour du très attendu Cyberpunk 2077 n’y est pas pour rien non plus. CD Projekt a su faire parler de lui et attiser la curiosité des joueurs depuis des années et ce travail a fini par payer. De plus, le studio nous a révélé, en mars dernier, travailler déjà sur le prochain opus de la licence The Witcher, qui ne sera pas une suite directe de Wild Hunt.

Pour le moment, nous n’avons pas de date précise pour The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition sur PC, PS5 et Xbox Series X. Celles et ceux qui souhaitent se lancer dans cette longue aventure peuvent donc se procurer le jeu de base ainsi que ses DLC sur PC, PS4 et Xbox One en attendant l’arrivée de cette update gratuite, de ses éventuelles conditions pour la recevoir et des consoles next-gen.