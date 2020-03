Le prochain jeu de CD Projekt sera… The Witcher !

Les développeurs de The Witcher III ont confirmé l’info.

Un nouveau jeu The Witcher devrait donc entrer en production une fois que Cyberpunk 2077 sera effectivement sorti, soit en septembre prochain, si le jeu n’est pas à nouveau reporté. C’est le Président de CD Projekt en personne, Adam Kicinski, qui l’a annoncé lors d’une rencontre avec des journalistes polonais, dont certains travaillant pour eurogamer.pl, qui lâche aujourd’hui la nouvelle.

“Nous sommes déjà au travail sur le nouveau jeu, nous avons déjà imaginé un concept assez établi qui ne demande plus qu’à être développé plus en avant. Et cela a déjà commencé, bien que nous ne puissions pas y passer beaucoup de temps en ce moment”, déclare ainsi Kicinski, faisant évidemment référence à Cyberpunk 2077, qui doit en ce moment occuper une très grande partie des équipes.

Ce prochain jeu The Witcher ne sera pas intitulé The Witcher IV, et ne fera pas directement suite à son prédécesseur, même s’il sera pleinement dans l’univers du Sorceleur. Kicinski évoque d’ailleurs les relations avec Andrzej Sapkowski, le créateur du personnage, expliquant que l’entente avec ce dernier “a fait un vrai 180°”. Des relations qui se seraient non seulement améliorées, mais qui se seraient même renforcées.

C’est la plus petite des équipes de CD Projekt qui démarrera le projet, puisqu’une grande partie du personnel restera concentrée sur Cyberpunk 2077, sur le mode on-line, les mises à jour et autres DLC notamment. Avec une entrée en développement en septembre prochain, le nouveau jeu The Witcher sera clairement un jeu next gen, et probablement pas un de ces titres multisupport qui feront le pont entre les générations toute l’année prochaine. L’un des premiers vrais hits PlayStation 5 et Xbox Series X ? Une chose est sûre, avec l’immense succès critique et publique de The Witcher III, la pression pour le studio polonais va être immense… !