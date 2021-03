Des nouvelles de la mise à jour nouvelle génération de The Witcher 3 !

Des années après, The Witcher 3 reste l’un des tout meilleurs jeux vidéo que l’industrie nous ait laissé, en redéfinissant le monde ouvert de qualité. Un succès qui propulsera CD Projekt RED au panthéon des studios qualitatifs, et qui avait promis il ya quelques temps un remaster du titre pour la next gen. Bien entendu, les moults péripéties autour du fameux Cyberpunk 2077 ont repoussé le retour de Geralt de Riv. Fort heureusement, nous avons eu quelques nouvelles à propos de la mise à jour de The Witcher 3 !

Ainsi, et bien qu’il manque toujours une date de sortie précise, le développeur polonais a déclaré que ce sera dans la seconde moitié de 2021 que cette mise à jour pour The Witcher 3 sera disponible. Selon les propres termes du studio, cette version ajoutera “une variété d’améliorations visuelles et techniques – notamment le ray tracing et des temps de chargement plus rapides – qui seront perceptibles dans tout le jeu, y compris pour les extensions et le contenu supplémentaire.”.

De même, au cas où il y aurait un doute, CD Projekt RED a confirmé que la mise à jour sera disponible gratuitement pour ceux qui possèdent déjà The Witcher 3 sur PS4, Xbox One et PC, et que dans le cas contraire elle sera disponible à l’achat en tant que produit séparé. L’occasion de faire coïncider la sortie de cet update avec celle de la saison 2 de la série du même nom et de profiter d’un énième pic de vente, comme cela avait été le cas lors de la sortie de la première saison sur Netflix.

Parmi les autres nouvelles entourant CD Projekt RED, rappelons que l’ambitieux partie multijoueur de Cyberpunk 2077 qu’ils avaient confirmé développer il y a quelque temps a fini par être complètement annulé. Un choix logique compte tenu des restructurations internes de grande ampleur qui s’opèrent au sein du studio. En effet, outre l’acquisition de Digital Scapes (qui deviendra prochainement CD Projekt Vancouver) le studio polonais s’est attelé à la refonte totale de ces process de travail :

“Nous mettons l’accent sur les avancées technologiques et nous voulons mettre en place des équipes polyvalentes qui combinent diverses spécialisations et compétences. Ces équipes seront en outre assistées par un groupe d’experts multi-projets, qui — grâce à leur expertise — pourront contribuer aux aspects clés du développement.” Pawe? Zawodny, directeur de la technologie et responsable de la production de CD Projekt Red.

Pour les intéressés qui souhaiteraient découvrir sans plus attendre The Witcher 3, sachez que le titre est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.