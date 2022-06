Overwatch 2 – Le Reveal Event en dessine les contours

Ce jeudi 16 Juin 2022, alors que les yeux étaient tous rivés vers les événements estivaux, Activision-Blizzard nous a gratifié d’une présentation détaillée d’Overwatch 2. Cela aura été l’occasion de définir réellement ce qu’impliquait le passage en free-to-play ainsi que de faire le point sur les nouveautés qui arriveront dès le 4 Octobre et celles qui suivront.

Adieu les lootbox, place au battle-pass !

Comme on pouvait s’en douter, le passage au free-to-play rime irrémédiablement avec l’incursion d’un battle-pass. Sur les autres jeux usant de ce système, il s’agit d’un mécanisme usant de l’xp engrangé afin de nous faire monter des rangs, payants ou gratuits, afin de débloquer divers cosmétiques, emotes et interactions. Dans Overwatch 2, le principe reste inchangé. Chaque saison, d’une durée de neuf semaines, disposera ainsi de son pass dédié, basé sur un thème bien précis et changeant à chaque fois. Il y aura bien sûr des rangs déblocables gratuitement et d’autres à l’aide du pass “premium” dont le prix reste à définir.

Dans la liste de cosmétiques déjà bien fournie qu’Overwatch premier du nom nous permettait d’avoir, on notera l’arrivée des charmes accrochables aux armes de nos héros, des bannières pouvant être plantées devant nos ennemis ainsi que des skins mythiques. Ces derniers, encore plus rares que les skins légendaires, sont entièrement personnalisables. Ils incluront le choix des couleurs de chaque pièce du look de votre personnage ainsi que des animations exclusives.

Chaque saison a son contenu, chaque contenu a sa saison

Comme indiqué plus haut, Overwatch 2 se basera maintenant sur le modèle saisonnier adopté par de nombreux jeux-services. D’une durée de neuf semaines, elles permettront aux développeurs de proposer de nouveaux héros, maps et modes de jeux tout au long de la vie du titre. La première saison du jeu inclura donc six nouvelles maps ainsi que trois nouveaux héros que sont Sojourn, la Junker Queen ainsi que la “Fox Girl” encore non annoncée officiellement. Les développeurs annoncent également retravailler le mode compétitif et promettent de donner plus de détails avant la sortie.

Le contenu ajouté au fil des saisons fonctionnera sur un principe simple : une saison sur deux verra l’arrivée d’un nouveau héros, tandis que les autres proposeront au choix une nouvelle map ou un nouveau mode de jeu. Ce qui fait que toutes les dix-huit semaines un nouveau personnage sera ajouté au roster, ce qui augmente considérablement le rythme auquel les joueurs du premier opus avaient été habitués. Et comme nous en sommes à parler des personnages, la Junker Queen en a profité pour refaire parler d’elle.

Nous avons pu ainsi découvrir son kit de compétences. Elle disposera ainsi d’un couteau qu’elle pourra lancer sur ses ennemis afin de leur infliger des dégâts de blessure sur la durée. Après avoir atteint sa cible, elle pourra rappeler son arme afin d’attirer l’ennemi vers elle, lui permettant de lui tirer dessus avec son fusil ou de la frapper avec sa hache. Elle dispose également d’une capacité qui ressemble au marteau-pilon de Reinhardt. En contrepartie de son kit qui semble être très utile dans la mêlée, elle ne possède aucun bouclier ni aucune armure, ce qui rend les erreurs fatales. Un court-métrage sur la reine des Junkers a également été dévoilé.

Le PvE, grand absent de la présentation… Et du jeu.

Attendu au tournant par de nombreux joueurs désireux de vivre une aventure en coopération dans l’univers d’Overwatch, le PvE n’a été que peu évoqué lors de cette présentation. Alors que l’on s’attendait à pouvoir nous frotter au secteur zéro dès la sortie du titre en accès anticipé le 4 Octobre prochain, la déception fût grande lorsque l’on nous a annoncé que cette campagne n’arriverait qu’en 2023. De plus, comme nous vous en avions fait part dans notre article précédent, il semblerait que ce mode ne soit pas disponible d’un bloc mais plutôt au fil des saisons.

Des questions se posent alors quant à la gratuité de ce mode ou son inclusion dans le pass premium. Fera-t-il l’objet d’un achat à part, contre de la monnaie virtuelle du jeu ou l’utilisation de la sainte carte bleue ? Même si nous pouvons nous réjouir de l’arrivée du titre en free-to-play, le fait de devoir payer une somme supplémentaire pour obtenir un mode qui était pourtant placé sous le feu des projecteurs lors des premières présentations freinerait indubitablement ceux qui attendaient le jeu juste pour cette feature.

En résumé, même si cette présentation aura permis de faire le point sur plusieurs aspects du jeu qui semblaient encore incertains, il reste des questions auxquelles Blizzard devra répondre dans les prochains mois. Certaines de ces interrogations pourraient disparaître avec la bêta prévue sur PC, Xbox et Playstation le 28 Juin prochain, à laquelle vous pouvez vous inscrire directement sur le site dédié. Attendons donc de voir si Blizzard saura gérer le nouveau modèle du titre en évitant de frustrer les joueurs.