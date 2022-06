Diablo Immortal – Blizzard se remplit les poches malgré tout

Très attendu, Diablo Immortal s’est retrouvé face à une vague de colère de la part des joueurs jugeant le modèle économique très déséquilibré à l’approche du endgame, là où précisément, toute « l’expérience Diablo » entre en action. Pourtant, d’un point de vue financier, le titre est une véritable réussite. Avec pas moins de 10 millions de téléchargements au lancement, Diablo Immortal a généré plus de 24 millions de dollars en deux semaines, principalement aux États-Unis et en Corée du Sud, des pays plus enclins au marché du jeu mobile.

Malgré le ras-le-bol des joueurs concernant les micro-transactions et les lootboxes, ce système n’est pas prêt de disparaître tant il rapporte au géant américain. Ce succès n’est pas réellement anodin puisqu’il peut s’expliquer, dans un premier temps par le fait que pour certains joueurs, l’étiquette « Blizzard » a encore de la valeur. Puis, malgré la polémique, on ne peut nier la qualité ludique du jeu.

Cela s’explique également par la gronde générée par une partie de la communauté avec le review-bombing par exemple. En devenant rapidement l’un des titres les plus détestés sur Metacritic, paradoxalement, les joueurs ont une envie malsaine de découvrir le titre et de voir par eux-mêmes si les propos rapportés sont avérés. Le « bad buzz » reste un buzz après tout. Le mieux que l’on puisse faire est d’ignorer complètement un titre dont on dénonce le système financier mais difficile aujourd’hui avec les réseaux sociaux, les forums et autres plateformes de notations de faire l’impasse.

Pour autant, le succès n’est pas au rendez-vous dans tous les pays puisque le lancement du titre est retardé en Chine. Considérée comme un marché crucial pour ce genre de titres, la Chine est un marché qu’aucun éditeur ne veut oublier, ou passer à côté surtout lorsque le titre est déjà refusé dans certains pays comme les Pays-Bas.

Si NetEase et Blizzard avaient obtenu une licence de jeu de la part des régulateurs chinois et l’accord du gouvernement chinois, un blocage et l’instauration de nouvelles règles sont venus perturber cet arrangement. Cette décision peut s’expliquer par l’interdiction des médias sociaux du titre, mais également par le thème de la licence Diablo, qui se concentre principalement sur la lutte contre les démons et les sorcières. Or, les régulateurs chinois ont une véritable aversion pour les jeux à contenu violent ou qui abordent la religion.

NetEase a indiqué souhaiter améliorer l’expérience de jeu en procédant à de «multiples ajustements d’optimisation», reste à savoir lesquels puisque le titre avait tout de même reçu l’aval du gouvernement.Ce retard cause une chute de l’action de 9 %, une situation qui pourrait tendre à s’aggraver puisqu’aucune nouvelle date de sortie n’a été communiquée.