Overwatch 2 – Que faut-il attendre du passage au free-to-play ?

Overwatch 2 arrive à grands pas et nombreux sont les joueurs qui se demandent encore à quoi pourra bien ressembler la nouvelle mouture free-to-play du hero-shooter de Blizzard. Aujourd’hui, nous en apprenons plus sur la première saison du titre qui débutera avec sa sortie, le 4 Octobre prochain.

Refonte complète de l’expérience, poussant la chansonnette du battle-pass à l’instar de ses homologues gratuits, que retiendra-t-on réellement de ce changement ? Qu’est-ce qu’Overwatch 2 a réellement sous le coude, et comment obtenir les précieuses récompenses ? Voyons ça de plus près.

Kiriko, anciennement Fox Girl, rejoint les rangs d’Overwatch 2

Surnommée Fox Girl à cause du fait que tout ce que l’on avait vu du personnage était une espèce de renard spectral, Kiriko est le nom du troisième héros à rejoindre le roster avec Overwatch 2. Cette dernière est un personnage de soutien, capable de soigner ses alliés à l’aide de ses Ofudas et d’infliger des dégâts à ses ennemis en utilisant ses kunaïs. Elle maîtrise également l’art de la téléportation et se révèle être aussi agile que Genji ou Hanzo en courant sur les murs.

Dernière chose intéressante à propose de Kiriko : sa capacité ultime. Faisant appel à un renard spectral, le nouveau héros de soutien d’Overwatch 2 permettra à ses alliés proches de bénéficier de vitesse de course et d’attaque améliorées, ainsi qu’un temps de recharge des compétences diminué. Il est à noter que ce renard foncera tout droit, et se révélera plutôt pratique pour soutenir une offensive musclée.

Cependant, ce qui pourrait refroidir certains joueurs, c’est la manière avec laquelle on obtient Kiriko. Si jusque-là nous avions été habitués à obtenir les héros par des mises à jour gratuites et régulières, cette fois-ci il faudra composer avec le système free-to-play et le battle-pass. Si Kiriko sera offerte aux anciens joueurs du premier Overwatch, il faudra la débloquer via le pass saisonnier pour les autres.

Le battle-pass d’Overwatch 2 et son contenu expliqués

Blizzard ne nous a pas seulement révélé l’identité de Fox Girl, mais en a également profité pour nous expliquer ce qui composerait la première saison ainsi que le contenu du battle-pass qui accompagne cette dernière. Outre les nouveaux skins, les nouvelles maps et les nouveaux héros déjà annoncés, nous avons pu jeter un oeil au tout premier skin mythique du jeu, et celui-ci sera pour Genji. Pour rappel, un skin mythique est au-dessus du légendaire et est personnalisable.

Pour ce qui est du contenu du battle-pass, Blizzard a très bien fait la distinction entre le modèle gratuit et le modèle payant. Voici les récompenses auxquelles chacun pourra prétendre au lancement d’Overwatch 2.

Pass gratuit

Le tout nouveau héros de soutien, Kiriko (déblocage instantané pour les joueurs d’Overwatch de retour ; disponible sur le Battle Pass gratuit et premium pour les nouveaux joueurs).

2 skins épiques

1 Charme d’arme

2 Souvenirs

1 Intro de mise en avant

14 objets supplémentaires (emotes, poses de victoire, cartes de noms, sprays, icônes de joueurs, etc.)

Titres de niveau Prestige (8 titres gagnables disponibles uniquement après avoir complété l’intégralité du pass).

Pass payant

Un accès immédiat à Kiriko

Un boost de 20 % d’XP du Battle Pass

1 skin mythique

5 skins légendaires et 1 skin épique.

3 Intros du jeu

4 Charmes d’armes

3 Emotes

3 Souvenirs

6 Poses

6 cartes de noms

30+ récompenses cosmétiques supplémentaire.

Du nouveau contenu arrivera donc toutes les neuf semaines dans le jeu, que ce soit de nouvelles maps, de nouveaux modes, du contenu pour le mode PvE ou encore de nouveaux héros. De quoi garder un rythme de mise à jour régulier, ce qui avait cruellement manqué au premier opus.

Un programme qui semble fort alléchant, mais qu’il faudra véritablement juger une fois mis en application et le jeu enfin entre nos mains. Après un premier aperçu mitigé lors de la beta, Overwatch 2 sera-t-il capable de surprendre dans sa version finale ? Il ne nous reste plus longtemps à attendre pour le savoir. Rendez-vous le 4 Octobre 2022 sur consoles et PC afin de découvrir si le pari est réussi ou si le titre s’est pris les pieds dans le tapis.