Overwatch 2 – Que vaut l’événement d’Halloween 2.0 ?

La saison des lanternes et des fantômes est lancée et, à l’approche du jour fatidique où petits et grands se changeront en monstres, Overwatch 2 propose son traditionnel événement d’Halloween. Si on savait à quoi s’attendre quand il s’agissait du premier opus, sa suite nous laissait craindre que nos portefeuilles ne se mettent à hurler de terreur. Malheureusement pour nous, et même si les qualités intrinsèques du jeu ne sont plus à démontrer, nous avions en grande partie raison de nous méfier.

Un nouveau mode de jeu et le retour des anciens

Qui dit Halloween sur Overwatch 2 dit forcément le retour de l’éminent Professeur Chacalstein, mais pas que. En effet, en plus des modes ajoutés au fil du temps sur le premier opus qui consistaient en une défense de zone face à des vagues d’ennemis, une nouvelle mission jouable en coopération vient nous conter l’histoire de La fiancée en furie, prête à venger son amour tombé sous nos balles.

Au menu, ce sont de nouveaux affrontements contre de nouveaux types d’ennemis incarnés par différents héros du roster d’Overwatch qui vous attendent au rythme d’une courte histoire se déroulant dans une version retravaillée de la map Eichenwald. Incarnez Kiriko, la Junker Queen, Sojourn ou encore Ashe pour atteindre la fiancée de Chacalstein et mettre un terme à ses expériences inhumaines.

Ce mode de jeu sera également l’occasion d’avoir un aperçu des nouveaux skins ajoutés au titre pour l’événement, ainsi que de compléter des défis vous permettant de débloquer différentes récompenses : XP de battle-pass, charme d’arme, titres ou encore répliques de personnages. Malheureusement, aucun skin n’est déblocable à travers ces défis événementiels.

De nouveaux skins imprégnés de l’ambiance d’Halloween

Que serait un événement saisonnier sans sa salve de nouveaux skins et autres cosmétiques ? Bien que l’on avait pris l’habitude d’en débloquer gratuitement via les lootbox du premier opus, Overwatch 2 est passé free-to-play, et ça se ressent. Aucun des nouveaux skins n’est déblocable gratuitement, que ce soit Kiriko Sorcière, disponible dans un bundle à 2600 pièces (26€) ou encore Junker Queen Exécutrice, disponible à 1900 pièces (19€).

La facture est donc salée pour qui avait pris l’habitude de tout obtenir à chaque événement et, surtout, c’est le tarif exorbitant pour des skins pourtant affichés comme étant en promotion dans la boutique (le prix de base du bundle de Kiriko étant indiqué à 3700 pièces, soit 37€) qui n’est clairement pas rassurant pour la suite. S’il y a bien un moment où il faut savoir offrir pour fidéliser ses joueurs, c’est bien lors d’événements comme celui-ci.

Une bonne solution pour permettre aux joueurs F2P de débloquer ces skins contre plus d’investissement aurait été de les mettre dans un battle-pass d’événement, ou déblocables grâces aux défis. Là, le seul espoir pour les joueurs d’obtenir ces nouvelles apparences est de mettre la main au portefeuille, ou de se consoler avec les maigres récompenses gratuites que Blizzard met à leur disposition.

Overwatch 2 a des récompenses gratuites… grâce à Twitch

Il y a bien quelques récompenses gratuites à glaner lors de cet Halloween effrayant édition 2022 mais, là encore, le déblocage de ces bonbons numériques laisse songeur. En effet, il vous faudra profiter des Twitch Drops mis en place durant l’événement pour espérer obtenir un skin, Winston Loup-Garou, qui n’est rien d’autre qu’une ancienne apparence déjà présente dans le premier opus.

Pour bénéficier de ces bonus, vous devrez lier votre compte Battle.net à votre compte Twitch et regarder les lives des streamers participants.

2 heures de visionnage : tag Winston loup-garou

4 heures de visionnage : modèle légendaire Winston loup-garou

Et avec ça ? Mis à part le skin de Faucheur et le charme d’arme offerts comme promis en compensation du lancement désastreux du titre, ainsi que des items déblocables grâce aux défis, aucun autre cosmétiques ne peut être obtenu gratuitement, pas même les anciens venus tout droit du titre original.

Certains joueurs ont déjà laissé leur colère s’exprimer sur les réseaux sociaux, regrettant l’époque où le choix était laissé au joueur de débourser quelques deniers pour espérer obtenir ce qu’il désire ou de simplement jouer, et ainsi payer avec son temps le contenu qu’il aura débloquer en jeu. Ce nouveau système, même s’il a un intérêt financier certain pour Activision Blizzard, n’en a aucun pour les joueurs.

Cela ne laisse augurer rien de bon pour l’avenir d’Overwatch 2, qui troque ses micro-transactions contre un appel constant à l’argent de ses joueurs. Certains pourraient vite se lasser, ne se sentant pas assez récompensés par le jeu pour leur implication et le temps passé à farmer. Espérons que la colère des joueurs se fasse entendre et que Blizzard réagisse, et vite.