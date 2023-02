Diablo IV – Premières approches des Enfers

Le décompte est officiellement lancé pour Diablo. Après des années d’attente, Blizzard a annoncé cette semaine le lancement prochain de la bêta de Diablo IV. Plus précisément, deux accès anticipés seront proposés. La première ouvrira ses portes entre le 17 et le 19 mars, et sera réservée aux joueurs ayant déjà précommandé le jeu. Pour la bêta grand public, ce sera une semaine plus tard, entre le 24 et le 26 mars.

Deux weekends de jeu, c’est tout ce que vous proposera Blizzard pour vous faire votre avis sur Diablo IV avant sa sortie officielle fixée au 6 juin prochain. Au vu des centaines d’heures de jeu prévues dans la version finale, c’est peu. D’autant plus que Blizzard promet un contenu conséquent pour cette bêta, qui proposera l’intégralité du prologue et du premier acte, et vous permettra d’atteindre le niveau 25 pour vos personnages. Au programme, la découverte du monde et du scénario de ce quatrième opus, le bestiaire et bien sûr les nombreuses armes et objets à récupérer qui font l’ADN de la franchise.

Après des mois de bêta fermée et de tests qualités, c’est la première fois que du contenu Diablo IV sera présenté au grand public. Alors que les rumeurs vont bon train concernant un jeu en décalage par rapport aux standards de qualité du studio, ce sera l’occasion idéale de se faire une première idée. Blizzard a d’ores et déjà annoncé être à l’écoute des retours des joueurs pour proposer une expérience optimale le 6 juin.

Ne mettez toutefois pas trop de coeur à l’ouvrage durant vos quelques heures de jeu au mois de mars. Il ne serait à priori pas possible de continuer votre partie débutée sur la bêta sur la version officielle du jeu. Si cela était avéré, on pourrait parler de sacrée déception, voire d’erreur marketing. Des heures de jeu pour « rien », c’est toujours un sentiment difficile à vivre. Cela fera peut-être partie des questions auxquelles répondront les développeurs du jeu dans leur prochaine intervention vidéo prévue le 28 février prochain. En attendant, Blizzard promet de distiller d’autres informations d’ici au lancement de la bêta, et nous a même gratifié d’une vidéo présentant l’introduction de Diablo IV (qui n’en dévoile pas franchement beaucoup).