Diablo IV – Un quatrième opus plus sombre ?

Entre payer des amendes pour harcèlement sexuel et gérer la prochaine sortie sur mobile de Diablo Immortal, Blizzard est pour le moins occupé. Néanmoins, les développeurs de Diablo IV partagent chaque trimestre les avancées du développement du projet plusieurs fois repoussé depuis son annonce en 2019.

Notons tout d’abord l’initiative de l’équipe de partager l’évolution du jeu à travers ces rapports trimestriels permettant à la fois d’inclure le joueur dans le processus de création en prenant en compte les commentaires, mais aussi de le rassurer (et les actionnaires par la même occasion). Ces rapports permettent également de mettre en lumière les individus qui travaillent sur le projet permettant de l’humaniser et, surtout, pour Blizzard de se redonner une bonne image d’entreprise. C’est donc dans un billet de blog que les cadres de l’équipe artistique présentent les différents environnements.

Les objectifs seraient de donner une ambiance sombre, horrifique et gothique avec une direction artistique travaillée qui soit crédible et réaliste, pan important de l’identité visuelle du jeu. Nous en apprenons donc davantage quant à la structure du quatrième opus. Il s’agira d’un monde ouvert composé de cinq zones principales avec chacune leurs propres éléments et décors dynamiques comme les bateaux de la Côte de Scosglen. Ces dernières se veulent donc immersives avec des ambiances visuelles différentes et des variations de météo par exemple.

« Notre approche des environnements de Diablo IV est plus sombre et terre-à-terre que dans les opus précédents. »

Avec plus de 150 donjons prévus par les équipes de développement, l’équipe artistique doit penser à la manière de construire ces zones aléatoires avec des ensembles d’environnements qui permettent donc selon le directeur artistique adjoint responsable des environnements, Brian Fletcher, d’effectuer une transition entre deux environnements différents au sein d’un même donjon sans pour autant renoncer à la génération aléatoire qui modifie le donjon à chaque exploration.

Afin de conserver une certaine cohérence dans la réalisation des différents biomes, l’équipe se base sur deux axes de création : Le Retour aux Ténèbres et Les Anciens Maîtres. Le Retour aux Ténèbres est le thème central qui guide toutes les créations et incarne l’idée que Sanctuaire est un monde médiéval-gothique, sombre et dangereux. L’approche Les Anciens Maîtres est un filtre à travers lequel l’équipe va évaluer les œuvres avec une maîtrise au niveau des détails et des palettes de couleurs. L’angle de caméra si particulier des Diablo amène l’équipe à choisir tel ou tel détail qui rendra le terrain de jeu lisible et unique.

Si ces images peuvent d’ores et déjà séduire les fans de la licence, il sera peut-être plus difficile de convaincre les nouveaux joueurs qui, pour la plupart, seront sur Lost Ark depuis un bon moment étant donné qu’aucune date de sortie n’a été communiquée à ce jour.