BlizzCon 2023 – Service minimum pour Blizzard

Alors qu’en Europe, joueurs, éditeurs et journalistes se sont donnés rendez-vous cette semaine à Paris pour la Paris Games Week, un autre événement d’importance se tenait au même moment outre-atlantique, en Californie. Vendredi et samedi, Blizzard organisait la dernière itération de son événement dédié, la BlizzCon 2023. Conférences, stands et cosplays étaient bien évidemment au centre du salon. Mais quoi de neuf chez Blizzard ?

Tout d’abord, il n’y a plus de doute, l’entreprise est bien passée sous le pavillon Microsoft. La participation de Phil Spencer à la conférence d’ouverture de la convention en est la preuve vivante. Si le patron de Xbox n’était pas venu pour tirer la couverture sur lui, il a profité de son discours pour exprimer une totale confiance en l’éditeur, et s’est engagé à un soutien sans faille dans le processus de créations des futurs produits.

Malheureusement, ce n’est pas aujourd’hui qu’on en apprendra plus d’éventuelles nouveautés estampillées Blizzard. La conférence d’introduction de la Blizzcon 2023 s’est concentrée sur les licences déjà existantes. En résumé, beaucoup de Diablo IV et de World of Warcraft, mais pas de Warcraft 4 ou de Starcraft 3 à l’horizon. Et surtout, pas mal de blabla.

World of Warcraft

La star des MMORPG s’apprête à accueillir un nouvel arc narratif, The WordSoul Saga, qui sera divisé en trois parties, et plongera les joueurs à l’intérieur du coeur d’Azeroth. Rendez-vous en 2024 pour la première, The War Within. Ensuite, il faudra patienter pour Midgnight et The Last Titan, qui constitueront les deux parties suivantes, et prendront place dans l’Ancien Monde.

Ce ne sera pas une expansion, mais bien un pan d’histoire complet qui sera au centre des prochaines mises à jour, et qui devrait accompagner les joueurs de WOW durant les prochaines années. Après le succès de Wrath of the Linch King, ressorti récemment en classic, Blizzard surfe sur la nostalgie des joueurs. Pour le moment, ça fonctionne.

Diablo IV

Quand on est peu familier du modèle économique du dernier né de chez Blizzard, il est parfois difficile de s’y retrouver. Entre DLCs, mises à jour, patchs et saisons, l’éditeur avait promis que le jeu serait en constante évolution, et force et de constater que la promesse semble tenue.

La troisième saison débutera dans quelques mois, et apportera son lot de nouveautés. Parmi elles, un mode compétitif, intitulé The Gauntlet, verra le jour, et permettra aux meilleurs représentants de chaque classe de voir leur nom inscrit au panthéon ancestral saisonnier.

Fin 2024, le premier DLC de Diablo IV, Vessel of Hatred sera lancé. Blizzard n’a pas donné beaucoup d’information complémentaires à ce sujet. Du côté des joueurs, l’accueil de la nouvelle a été plutôt froid. Non pas que Diablo IV ne soit pas un bon jeu, loin de là. Mais pour beaucoup de commentateurs, fin 2024 parait bien lointain, et il faudra que système de saisons soit bien huilé d’ici là pour maintenir le nombre de joueurs à un bon niveau.

Overwatch 2

Un nouveau personnage gratuit, Mauga, a eu droit à sa présentation en grandes pompes sur la grande scène de la Blizzcon 2023. Ce n’est pas grand chose, mais après les débuts compliqués d’OverWatch 2, il est rassurant pour les fans de voir que Blizzard n’a pas lâché son FPS multijoueur. Cela suffira-t’il à aller chercher de nouveaux joueurs ou à faire oublier les déboires des premières semaines ? Rien n’est moins sûr.

D’autres personnages sont également prévus pour 2024, et l’éditeur promet d’autres nouveautés, comme l’apparition d’un nouveau mode de jeu en PvP et une nouvelle carte. 2024, l’année de la rédemption pour Overwatch 2 ?

Du côté de son offre mobile, Blizzard avait également des annonces à faire. Le jeu de cartes Hearthstone recevra une nouvelle extension, Showdown in The Badlands, le 14 novembre. Si le jeu de base est gratuit, il faudra compter au minimum cinquante euros pour acquérir ce nouveau pack de cartes. Ça parait cher pour un jeu mobile, mais, n’étant pas habitués du jeu, peut-être sommes nous passés à côté de quelque chose.

D’autant que la conférence a également servi à introduire un tout nouveau jeu mobile dans l’univers de Warcraft, Warcraft Rumble. Présenté comme un énième jeu de collection, mettant en scène des figurines dans des affrontements, il est déjà fortement comparé à son concurrent Clash Royale. Il est encore tôt pour le dire, mais beaucoup craignent un énième pay-to-win sur mobile.

Vous l’aurez compris, Blizzard n’a pas pris énormément de risques lors de sa Blizzcon 2023. Dire que rien d’intéressant n’a été présenté serait mentir. Mais on ressort avec l’impression que l’éditeur a cherché à rassurer ses fans déjà acquis, en leur montrant que leurs jeux préférés ne seraient pas délaissés en 2024, quitte à les étirer jusqu’à la moelle.

Difficile toutefois de blâmer Blizzard. Après des mois de stress, de négociations acharnées et d’incertitudes quant au rachat par Microsoft, les dirigeants n’avaient sans doute pas la marge de manoeuvre pour des grandes annonces. Maintenant que le rachat est officiel et qu’on connait la valeur de l’entreprise sur le marché, elle ne pourra plus se permettre de se cacher.