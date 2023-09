Overwatch 2 – Une addition au lore incohérente

Blizzard a récemment mis à jour la biographie des héros d’Overwatch 2 en précisant leur âge et leur date d’anniversaire. Une addition à priori bienvenu si ce n’est qu’elle contredit certains aspects du lore de la saga, attribue des âges parfois absurdes à certains compte tenu de leur apparence et, quelque part, témoigne de malentendus au sein de l’équipe de développement.

Toutes les additions devraient être bonnes à prendre, tant le jeu a réussi à trouver sa petite niche en termes de gameplay, d’art design et de scénario. On se souvient avec peine que le mode PvE principal, donnant à Overwatch 2 une véritable campagne et un arc de progression aux héros, a été mis à la poubelle en dépit d’avoir été l’argument premier justifiant une suite. Las, du lore a été accordé par le biais de packs de missions PvE assez courtes, quoique sympathiques, et ne compensant pas la perte d’un véritable mode Histoire.

Dès lors, Blizzard retourne à sa bonne vieille marmite rouillée dans laquelle le studio concocte des miettes de lore pour les saupoudrer sur Overwatch 2 par le biais de moyens alternatifs, tels que des nouvelles, des origin story sporadiques, une série YouTube ou des mises à jour anecdotiques des biographies. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas du tout.

On découvre ainsi que Mercy et Pharah ont respectivement 39 et 34 ans, Vital du haut de ses 31 ans est donc plus vieux que Chacal qui a 27 ans ou encore que Illari a 18 ans quand elle fait certainement quelques années de plus. De même, Sombra est curieusement plus vieille que Zarya,

Mais le plus problématique du point de vue du lore, c’est que Kiriko a 21 ans tandis que Hanzo a 40 ans et Genji 37 ans, ce qui est incohérent dans la mesure où l’histoire de Kiriko est d’avoir rencontré les deux frères Shimada quand ils étaient adolescents et s’être entraînée à leurs côtés.

Lorsque Hanzo avait 25 ans et Genji 22 ans, alors Kiriko en avait 6. Pourquoi pas, mais ça contredit alors la représentation des frères Shimada dans son origin story, difficile de croire qu’Hanzo et Genji soient déjà bien engagés dans leur vingtaine dans ces deux extraits ci-dessous. Pour éviter une telle incohérence, il aurait suffit de diminuer l’âge des Shimada (le plus logique, compte tenu de la personnalité de Genji) ou d’augmenter celui de Kiriko.

De même, Sojourn était censée avoir 23 ans lors de la crise omnique, mais si elle a 47 ans dans Overwatch 2 alors elle avait en réalité 17 ans au début du conflit. En conséquence, sa sœur jumelle, Valentine, qui a une fille de 5 ans lors de la crise, serait alors tombé enceinte à 12 ans ?

On le voit, ça n’a pas beaucoup de sens, et il aura fallu peu de temps avant que les fans du jeu expriment leur incompréhension. Ce qui en a encore moins, c’est comment une addition assez insignifiante et superficielle au lore d’Overwatch 2 en vient à casser autant de choses. Se pose donc la question d’une mauvaise communication en interne ou d’un dédain des successeurs de Jeff Kaplan envers la cohérence du lore.

Il reste néanmoins un sujet de réjouissance : on sait désormais que Zenyatta a 33 ans, ce qui est l’un des ajouts à son histoire parmi les plus substantiels en 7 ans d’Overwatch.