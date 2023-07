Overwatch – Une mini-série pour enfin développer l’univers

L’un des drames d’Overwatch 2, et du premier Overwatch bien avant, est de se dérouler dans un univers atypique exploré de manière très superficielle. Que l’on songe aux omniques, à Secteur Zéro, à Blackwatch, à la Griffe, aux projets peu éthiques de Moira ou à l’histoire de Zenyatta, il y a là une histoire qui n’attend que d’être écrite pour rendre justice à ce monde et à ses personnages. D’autant que ce monde et ses thèmes se prêtent tout particulièrement à des développements intéressants, entre la relation aux robots assujettis qui se révoltent, certains d’entre eux devenant des moines philosophes, le transhumanisme et l’éthique de la recherche scientifique, ou encore des questionnements dystopiques sur la puissance de certaines sociétés et l’évolution future de l’Humanité ; il y a là de quoi faire.

Certes, toutes les maps du jeu racontent une histoire à leur manière, et nous donnent des indices quant à la grande histoire elle-même, mais ça n’a jamais été suffisant au grand dam des fans de la franchise qui ont toujours manifesté l’envie d’aller explorer davantage ce lore. C’était là, d’ailleurs, l’une des missions du mode PvE originellement prévu pour le second jeu, mais la réduction drastique des ambitions de Blizzard quant à cet aspect ampute, fatalement, la quantité d’histoires qui se fraiera un chemin jusqu’à notre jeu.

C’est donc dans ce contexte un peu sinistre et décourageant que Blizzard vient d’annoncer une mini-série intégralement disponible sur Youtube et nommée GENESIS. Bien que l’on en sache peu sur son positionnement chronologique vis-à-vis d’Overwatch 2 et de ses missions PvE qui arriveront en août, le trailer semble nous placer au moment du soulèvement des omniques et nous présenter leur point de vue mais aussi celui de ceux qui les combattent. On remarque ainsi qu’Ana, Reaper et Reinhardt sont dans la vidéo, ainsi qu’un omnique semblant rejoindre la secte Shambali.

Voici le programme décrit par le compte officiel d’Overwatch :

Première partie : L’Aube. Disponible le 6 juillet.

Deuxième partie : Innocence. Disponible le 13 juillet.

Troisième partie : Renaissance. Disponible le 20 juillet.

Naturellement il ne s’agit là que d’une mini-série dotée d’une poignée d’épisodes qui vont durer six minutes chacun, mais ce sera disponible gratuitement pour tous (contrairement aux missions PvE), et, en soi, c’est plus que suffisant pour faire plaisir aux fans et faire enfin avancer le lore après sa lente stagnation au fil des années. Et ce n’est pas le saupoudrage annuel de quelques comics et nouvelles de quelques pages, loin d’être intéressantes soyons honnêtes, qui nous feront dire le contraire. Rendez-vous donc, le 6 juillet, sur la chaîne Youtube officielle d’Overwatch pour enfin découvrir le lore des jeux.