Pictonico! – Le jeu Nintendo qui s’appuie sur nos photos

Si Nintendo a déjà fait acte de présence sur mobiles, la société n’en est néanmoins pas une inconditionnelle, se contentant seulement d’apparitions sporadiques en exploitant ses licences établies. On se rappellera par exemple du Mario Kart Tour ou de Super Mario Run, ainsi que tout ce qui a trait à la franchise Pokémon. Des attaches qui ne seront toutefois pas présentes dans la prochaine proposition attendue pour la fin mai sur IOS et Android (Apple Store et Google Play).

Pictonico!, un jeu plein d’originalité ?

Pictonico! prend forme à partir d’un concept un peu étrange, voire farfelu. Et là est probablement tout l’attrait du futur jeu mobile dont la date de sortie est arrêtée au 28 mai prochain. Le titre repose en effet sur un principe particulier : c’est le joueur qui fournira la matière première : les photos stockées sur son appareil serviront de décors à nombre de mini-jeux dont l’excentricité ne manquera pas de renvoyer à la série WarioWare. Une filiation bien réelle puisque le développeur de ce dernier est également responsable du présent projet.

Il y a donc une sorte de continuité évidente. Est-ce pour autant ce que l’on peut considérer comme un héritier spirituel ? Toujours est-il que pour son retour sur mobile, Nintendo tient à engager pleinement l’utilisateur et à entretenir une proximité avec ce dernier. Pour cela, l’entreprise fait en sorte de rendre accessible son Pictonico! à tous, que ce soit les simples curieux de passages ou les véritables intéressés, en proposant une version gratuite allégée.

Une délicieuse intrusion ?

Ainsi, l’expérience ne peut être considérée comme complète une fois les deux volumes proposés à l’achat réunis. Et si l’on ignore encore ce qu’il contiendront respectivement, on n’est pas sans ignorer leur prix : quand l’un se présentera à 6 euros, l’autre culminera à quelque 8 euros. Une différence de prix certainement justifiée par la quantité de mini-jeux, environ 80.

Avec Pictonico!, Nintendo joue la carte de l’originalité sur mobiles. Ce qui pourrait être un argument de vente tout à fait convaincant vis-à-vis d’un public peu familier de ce genre de divertissement. Cependant, il n’est pas sûr qu’il soit séduisant au point de dépenser 15€. Et puis, l’existence du jeu pose question : Pictonico! est-il un titre sans risque pour les droits de nos images ?

L’interrogation semble légitime, notamment quand on regarde les faits relevés il y a quelques mois concernant Pokémon GO. Durant des années, Niantic avait en effet utilisé les données des joueurs pour servir ses intérêts en matière d’IA générative. Pressentir un destin similaire est donc loin d’être fantaisiste. Néanmoins, Nintendo tient à rassurer : les photos utilisées par le joueurs ne seront nullement transmises à la société japonaise.