Overwatch 2 – Des passionnés exaucent un vœu des joueurs

Décidément, à chaque fois que l’on a quelque chose à dire sur Overwatch 2, c’est en mal. Non pas que cela nous plaise, au contraire, nous aimons tellement la franchise que l’on ne peut que se désoler de voir de nos yeux le traitement réservé par Blizzard. La passion entraîne une certaine exigence. Et la traversée du désert subie par le premier opus lors de ses dernière années impose au studio américain d’offrir un peu plus que des promesses (non tenues) et d’anciennes mécaniques ressuscitées d’entre les morts après les avoir éliminées sans raison particulière.

Au premier rang des déçus se trouvent les fans qui ont connu le premier Overwatch, la belle époque des lootboxes (eh oui, c’est étrange de le dire, mais on en est là), la communication de Jeff Kaplan et, surtout, une époque où Blizzard était un studio dont le nom raisonnait comme un synonyme de qualité. Ces mêmes fans à qui l’on vend désormais des cosmétiques qui auraient été gratuits dans le premier jeu et qui coûtent désormais plus d’une vingtaine d’euros l’unité.

Des cosmétiques qui, finalement, n’apportent pas grand chose.Contrairement à un Paladin où les cosmétiques changent complètement l’identité d’un personnage avec de nouvelles voix et animations, ceux d‘Overwatch 2 n’en changent que l’apparence, à quelques exceptions près (lesquelles remontent d’ailleurs au premier jeu). Pourtant, pour 25 euros on pourrait avoir peut-être un peu plus que le strict minimum non ?

C’est manifestement ce triste constat qui a mené un groupe de fans, collaborant sous le nom de PJ Rascals, a réaliser eux-mêmes des animations uniques pour les cosmétiques mythiques. Pour rappel, les cosmétiques mythiques sont à débloquer uniquement en achetant le Battle Pass saisonnier et en le finissant avant le début de la prochaine saison. Autant dire que 10 euros et du grind attendent le joueur intéressé par le cosmétique éphémère.

En général, ce cosmétique débloque trois apparences alternatives, et soignées, pour un héros en particulier ainsi qu’une nouvelle animation visible uniquement sur l’écran de sélection des héros. Les artistes 3D de PJ Rascals se sont donc dit que ces apparences convoitées méritaient un meilleur traitement et leur ont ajouté de nouvelles animations d’attaques et de mêlée.

Au delà de la qualité de leur travail qui se fond bien dans le style d’Overwatch 2, c’est essentiellement un vœu pieux de nombreux fans qui été exaucé ici. Pour preuve, le thread sur Reddit ayant montré le travail du groupe a été particulièrement populaire culminant à 5 500 upvotes. Dans l’espace commentaires, Blizzard est sous le feu de critiques plus que fondées, car il ne s’agit pas d’un petit studio indépendant travaillant dans un garage et vivant de la charité des uns et des autres. Aussi, un ajout aussi minime mais plaisant devrait être à leur portée.

Mais, naturellement, il ne faut pas s’attendre à une évolution positive du jeu à court terme, particulièrement lorsque l’on voit les péripéties rencontrées par la mécanique « on fire » du premier jeu, disparue à sa sortie en dépit des lignes de dialogue associées toujours présentes, et réintroduite près de neuf mois plus tard, complètement dénaturée et cassée. En attendant, on peut tout de même se réjouir devant le travail réalisé par des passionnés.