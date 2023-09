E3 2024 – L’avenir toujours plus sombre pour le salon du jeu vidéo

Malgré les efforts de l’ESA (Entertainement Software Association) pour ramener à la vie la mythique E3 (Electronic Entertainement Expo) après la pandémie du Covid, il semble que le retour de cette exposition ne soit ni pour 2024, ni au traditionnel Convention Center de Los Angeles. D’aucuns diraient que l’une de ces deux informations suffirait à condamner définitivement toute résurgence de ce rendez-vous historique, aussi si les deux devaient s’avérer se posera alors le risque de perte de notoriété et de prestige de l’exposition pour toute itération ultérieure.

On apprend en effet que l’ESA et la société d’organisation d’évènements ReedPop, connue pour être derrière la PAX, la Star Wars Celebration et la New York Comic Con, ont rompu d’un commun accord le contrat les liant depuis un peu plus d’un an. Il faut dire que ce partenariat n’a pas permis de matérialiser le retour de l’E3 en 2023 alors qu’il devait s’agir de la première exposition de l’ère ESA-ReedPop dans le cadre d’un partenariat devant durer plusieurs années.

En dépit de cette déconvenue, le président de l’ESA, Pierre-Louis Stanley, se montre optimiste :

Nous avons apprécié le partenariat de ReedPop lors de ces 14 derniers mois et soutenons leurs efforts pour rassembler de nouveau les fans et l’industrie au cours de différents évènements. Bien que la portée de l’E3 soit sans égal dans l’industrie, nous continuons d’explorer de quelle manière nous pouvons la faire évoluer pour mieux servir l’industrie du jeu vidéo, et réévaluons chaque aspect de l’évènement, du lieu au format. Nous continuons d’être engagés dans notre rôle de soutien de l’industrie et avons hâtes de partager de nouvelles informations lors des mois à venir.

D’après GamesIndustry.biz, par ailleurs détenu par la société ReedPop, l’ESA aurait informé le Los Angeles Convention Center qu’elle ne compte pas faire usage de l’emblématique complexe en 2024. De là à dire qu’il n’y aurait aucun E3 en 2024 ? C’est certainement trop tôt pour en tirer des conclusions et il ne reste qu’à spéculer sur un éventuel nouveau format, ailleurs, pour un retour de l’E3 après 3 ans d’annulation depuis 2019 et un format exclusivement en ligne en 2021.

Il est assez triste de voir un monument de l’histoire du jeu vidéo être autant en difficulté au point que sa disparition semble être une évidence pour de nombreux médias. Néanmoins, il est certain que ces déboires feront les affaires de Geoff Keighley et de la Gamescom, l’E3 étant traditionnellement le lieu convoité par les studios pour y faire de grandes annonces et rencontrer les communautés de fans. Si la Gamescom a presque toujours eu plus de visiteurs, c’est bien l’E3 qui rassemblait plus d’exposants. Mais la pandémie est passée par là et, des deux expositions, la Gamescom est la seule à s’en être sortie.

Même s’il est possible que l’ESA prépare un retour en force de son exposition pour 2025, il est regrettable de constater que c’est l’industrie qui a lâché l’exposition en multipliant des conférences esseulées et réparties dans l’année pour promouvoir, le temps d’une soirée, quelques jeux, sans interaction avec un quelconque public et les fans. L’industrie se porte bien mais la magie de la découverte n’est peut-être plus là.