BitSummit – Le salon du jeu indépendant japonais de retour cet été

Du 14 au 16 juillet se tiendra la nouvelle édition du BitSummit à Kyoto, un salon dédié au jeu indépendant japonais. Evénement d’ampleur ayant réuni près de 11 000 joueurs en 2018, cette onzième édition sera la deuxième fois que l’événement revient de manière concrète depuis la pandémie. Le public général pourra profiter du salon lors des deux derniers jours. Le premier jour est, quant à lui, réservé à la presse et aux développeurs. Tous les jeux présents ne sont pas des nouveautés, certains titres appréciés du public seront également de la partie : le BitSummit a été pensé comme un moyen de mettre en avant les jeux indépendants japonais à l’internationale.

« Les joueurs pourront avoir un aperçu des quelques 90 titres, créés au Japon et à travers le monde qu’il sera possible d’essayer à Kyoto le mois prochain. »

Ce sont quelques 90 titres qui ont seront présentés suite à une sélection, effectuée à partir de jeux ayant été proposés par les studios au comité d’organisation de l’événement en janvier. Et, nouveauté pour l’édition de cette année : des développeurs étrangers peuvent désormais proposer leurs jeux à l’événement.

Bien que le BitSummit soit le plus grand salon dédié au jeu vidéo indépendant au Japon, il n’est pas le plus grand salon où les indépendants trouvent une vitrine. C’est en août que prend place le Comiket d’été, où les créations indépendantes en tous genres ont leur place. C’est là que s’est d’abord développée la scène du jeu indépendant, avec ses spécificités propres et l’image internationale que cela implique.

Le jeu indépendant japonais est souvent vu comme allant de paire avec des jeux de lectures, tels que ceux du studio Air, ou les Shoot them up, genre très mis en avant à travers le succès de la licence Touhou Project, qui profite de l’aspect multimédia du Comiket pour se décliner sur divers médiums. Le BitSummit ne présente finalement que peu de jeux de ce genre, faisant plutôt la part belle aux jeux d’aventures et aux plateformers.

Pensé comme un événement surtout consacré aux jeux, une partie du salon sera quand même dédiée à des conférences données par des invités, qui n’a pas encore été annoncée cette année. Cependant, les années précédentes ont pu voir Shuhei Yoshida (Sony Interactive Entertainment), Atsushi Inaba (Platinum Games, Capcom), ou Hideki Kamiya (Platinum Games, Capcom) se prêter à l’exercice. Ce n’est donc pas un volet de l’événement à négliger pour quiconque s’intéresse à la scène.

Si, bien évidemment, il ne sera possible d’essayer les jeux uniquement sur place, au Japon, le comité d’organisation du BitSummit, encore plus depuis la pandémie, vise à donner la meilleure visibilité possible à l’événement à l’international. Il sera donc possible de suivre l’événement en ligne, à travers les chaines YouTube, Twitch et TikTok de BitSummit, avec des versions japonaises, anglaises ou chinoises.

Dans la volonté de faire du BitSummit une vitrine à l’internationale, le comité d’organisation choisit de renouveler l’expérience du BitSummit X-Roads de 2022. Un serveur Discord, accessible à tous à partir d’un lien sur le site de l’événement, permettra d’interagir directement avec le public ainsi que les invités de l’événement.

Une ouverture internationale bienvenue, quand les grands studios préfèrent se cantonner à des valeurs sûres, ratant ainsi le coche de l’innovation. Si, bien entendu, tous les titres ne résonneront pas avec l’intégralité du public, la sélection faite par le comité d’organisation est suffisamment riche pour qu’il y en ait pour tout le monde.