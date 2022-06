Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 – Aussi sur le front du jeu indé

On l’a bien vu durant le Xbox & Bethesda Games Showcase de cette année, la firme de Redmond est sur tous les fronts. Alors qu’on lui a souvent reproché ces dernières années, à raison, un manque flagrant de variété dans son catalogue, force est de constater qu’à présent, Phil Spencer brasse tous azimuts. Toujours dans l’optique d’alimenter leur catalogue Game Pass, les dirigeants de Xbox ont renforcé leurs positions en ce qui concerne le jeu japonais, les AAA narratifs, le multijoueur évidemment, mais aussi le jeu indépendant considéré comme le nouvel Eldorado par les joueurs en quête d’originalité et, en quelque sorte, d’un retour aux sources.

Sur cette nouvelle vague, Xbox a même souvent été en avance sur ses concurrents comme lorsqu’il a été décidé de mettre en avant sur leur machine de futurs monuments tels que Braid ou Fez, à une époque où le jeu indépendant subissait un certain dédain de la part des joueurs et de l’industrie au global. Cet héritage se poursuit donc et il n’est plus surprenant de voir les studios les plus modestes se placer sous les ailes bienveillantes de la firme américaine qui en plus leur propose une belle visibilité lors de ses shows.

Le gros coup qui a fait parler est la présence future du très attendu Hollow Knight: Silksong dans le Game Pass dès le lancement. Mais il y a aussi eu d’autres productions indépendantes qui ont su captiver notre attention durant le Xbox & Bethesda Games Showcase et qui devraient, on l’espère, encore nous enthousiasmer dans les prochains mois.

Pentiment

Obsidian Entertainment, actuellement au travail sur Avowed, a surpris tout le monde en présentant un nouveau projet, plus modeste qu’à l’accoutumée. Modeste d’apparence certes, avec une direction artistique en 2D très originale, mais ambitieuse dans ses mécaniques de jeu. En effet, on nous promet une aventure dans l’Allemagne au quinzième siècle faisant la part belle à nos choix, tant dans l’intrigue que dans la personnalisation de notre héros. L’interface a bénéficié d’un soin particulier, avec ces boites de dialogues sous forme de parchemins enluminés. Pentiment devrait sortir sur PC, Xbox One et Xbox Series en novembre prochain et sera disponible sur le Game Pass.

As Dusk Falls

On reste dans le jeu narratif, mais avec une approche radicalement différente. S’approchant beaucoup plus de ce qu’ont pu proposer Life is Strange ou les séries de Telltale Games, As Dusk Falls nous invitera à vivre son récit seul ou à plusieurs, avec des interactions supplémentaires sur smartphones pour nos compagnons de jeu. Les choix devront aussi être judicieusement fait afin de venir au bout d’un scénario qui s’annonce poignant, porté par une mise en scène étonnante évoquant les romans graphiques. Rendez-vous est dont pris pour le 19 juillet prochain sur les machines Xbox, PC, et sur le Game Pass.

Cocoon

En quelques années, Annapurna Interactive s’est forgé une solide réputation de dénicheur de pépites vidéoludiques plutôt Feel Good tels qu’Outer Wilds ou plus récemment The Artful Escape. Conçu par les créateurs de Limbo ou Inside, Cocoon devrait nous offrir une épopée très sereine dans laquelle nous devrons faire preuve d’astuce en déplaçant différentes sphères afin de résoudre des énigmes qui paraissent ingénieuses. Le jeu sortira sur les consoles Xbox, Switch et Steam en 2023 et sera disponible au lancement sur le Game Pass.

Ravenlok

Avec ses faux airs d’Alice aux Pays des Merveilles, Ravenlok nous a particulièrement tapé dans l’œil pendant le Xbox & Bethesda Games Showcase. Cette aventure colorée devrait nous mettre aux prises avec des créatures qui semblent tout droit sorties de l’œuvre de Lewis Carroll, et la magie comme le corps à corps ne seront pas de trop pour nous en sortir. Prévu pour 2023, le titre du studio Cococucumber (Riverbond, Echo Generation) sortira sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC via l’Epic Game Store. Il sera aussi disponible au lancement pour les abonnés au Game Pass.

The Last Case of Benedict Fox

Les amateurs de Métroidvania avaient de quoi se réjouir pendant le Xbox & Bethesda Games Showcase. Déjà esbaudi par la nouvelle bande annonce de Hollow Knight Silksong, voilà qu’on nous présente The Last Case of Benedict Fox. Fortement inspiré des œuvres de Howard Phillips Lovecraft, nous voici plongé dans un manoir abandonné dans lequel nous devrons enquêter sur la mort mystérieuse d’un couple et la disparition de leur enfant. Nous tenterons donc de survivre à cette dangereuse mission dès le printemps prochain sur Xbox Series X|S ou PC. Et comme d’habitude, le jeu sera disponible pour les abonnés Game Pass dès sa sortie.

Lors de ce genre de conférence, il est en général assez compliqué d’arriver à sortir du flot des annonces autant de potentiels petits joyaux vidéoludiques. On se souvient plus facilement des grosses productions, beaucoup plus clinquantes, en oubliant parfois un peu trop vite ces productions plus modestes, quelquefois perdues au milieu de dizaines d’autres, presque laissées à l’abandon par le maitre de cérémonie, occupé à lustrer son plus beau triple A.

Durant le Xbox & Bethesda Games Showcase, le constructeur à choisi de leur offrir une belle place sur scène. Alors certes, il y a eu beaucoup moins d’élus que lors du Summer Game Fest par exemple, mais ceux-ci ont pu profiter de ce bel espace qui leur a été octroyé pour s’exprimer pleinement et ainsi marquer plus efficacement le public. Entre qualité et quantité, Xbox semble avoir fait son choix aujourd’hui. Reste à voir si ce sera le bon dans les prochains mois.