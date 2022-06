Devolver Direct 2022 – La meilleure conférence du Summer Game Fest ?

Et si les dirigeants de Devolver Digital avaient tout compris ? Depuis quelques années, chacune de leurs prises de parole est une bouffée d’oxygène salvatrice dans une industrie enfermée dans sa boucle « bigger-better ». Mais souvent, le plus est l’ennemi du mieux, et du coté de l’éditeur indépendant, on l’a intégré depuis longtemps. Ainsi, le Devolver Digital 2022 continue de prendre le contre-pied total des autres conférences en ne mettant en avant qu’une poignée de jeux. Mais quels jeux !

Si vous n’avez jamais entendu parlé de cet éditeur, vous devez par contre connaitre une partie de leur portfolio. Cela fait partie de l’ADN de l’entreprise, leurs titres disposent toujours d’une direction artistique atypique, les rendant immédiatement identifiables dès que la moindre image passe. Death Door, Enter the Gungeon, Minit, Fall Guys, Hotline Miami, Trek to Yomi ou Gris ne sont que quelques unes des pépites que Devolver a su mettre en avant pour les mener vers le succès qu’on leur connait.

Mais un Devolver Direct, ce n’est pas une simple succession de trailer de quelques minutes. C’est aussi et surtout un mini-film d’une vingtaine de minutes se moquant et dénonçant allègrement des abus des acteurs de l’industrie. On se souvient par exemple du Devolver MaxPass+| Monetize as a Service qui pointait du doigt toutes ces microtransactions et la vague de jeux services qui va s’abattre sur le monde du jeu vidéo. Cette fois, ce sont ces comptes à rebours, dont la finalité a moins d’importance que leur propre existence, qui ont été caricaturé avec beaucoup de justesse.

Voilà donc à quoi à ressemble leur recette pour cette année. Un grand sketch, très drôle, avec en Guest le fantasque Suda 51 (No More Heroes, Lollipop Chainsaw), interrompu par quelques trailers de jeux étonnants, placés comme une sorte de respiration entre deux scènes complètement improbables. Et ça marche. On a passé un incroyable moment devant le Devolver Direct 2022 (pour peu que l’anglais ne soit pas un frein) et comme chacun des jeux présents disposent d’une remarquable exposition, il y a peu de chance pour qu’il finissent oubliés, même après plusieurs mois.

Card Shark

C’est l’actualité du moment chez Devolver Digital. Card Shark est un jeu au concept unique. La triche est notre crédo, la manipulation notre quotidien. Dans des décors 2D de toute beauté, nous sommes amenés à user de notre esprit, mais surtout de notre dextérité, afin de plumer les pauvres victimes se présentant face à nous. Sorti ce début de mois sur Nintendo Switch et PC, le jeu a reçu un accueil particulièrement enthousiaste de la presse et des joueurs et fait indéniablement partie des petits joyaux de cet été.

Cult of the Lamb

L’autre actualité de Devolver Digital pour cet été, Cult of the Lamb, a déjà eu droit à plusieurs belles expositions ces derniers mois. On a affaire à un titre à la frontière entre le Dungeon Crawler, à la The Binding of Isaac, et le jeu de gestion. On y incarne un agneau possédé par le malin sauvé de la mort par un étrange inconnu. Pour payer notre dette, nous devrons alors nous constituer un troupeau en explorant les différentes régions du jeu et ainsi créer un culte à notre nom. Et qui sait, à force de rites interdits, peut-être finirons nous par devenir notre propre dieu-agneau. La sortie du jeu est d’ores et déjà calée pour le 11 août prochain sur toutes les consoles actuelles et une démo est même disponible sur Steam afin de se faire une première idée.

Anger Foot

Qui n’a jamais rêvé d’un jeu autour du coup de pied frontal. Pas nous en tout cas. C’est pourtant le postulat de base d’Anger Foot. Très inspiré de Hotline Miami, il s’agit d’un FPS coloré bien nerveux qui nous offrira l’opportunité de mettre des gros coups de latte sur à peu près tout ce qui bouge… et ce qui ne bouge pas aussi. Sur le papier, cela ressemble à la fausse bonne idée, mais bizarrement, on a terriblement envie de tenter l’expérience tant l’ensemble a l’air incroyablement fou. Il nous faudra néanmoins encore faire preuve de patience puisque le jeu ne sortira pas avant 2023, uniquement sur Steam pour le moment.

Skate Story

Comme son nom l’indique, Skate Story est un jeu de skate. Mais vous l’imaginez bien, avec Devolver Digital, être un « simple » jeu de skate ne suffit pas. Le twist cette fois consiste à incarner un démon fait de verre, se brisant à la moindre chute, et dont l’objectif est de patiner jusqu’à la lune pour l’avaler et obtenir sa libération des enfers. Il nous faudra donc nous endurcir à coup de ollie et de backflip en évoluant dans de nombreux niveaux qui, comme d’habitude, disposent d’une identité visuelle singulière. Un jeu à surveiller de près d’ici sa sortie l’an prochain.

The Plucky Squire

Notre coup de cœur de ce Devolver Direct 2022. Peut-être même celui de toute cette période de Summer Game Fest. The Plucky Squire en quelques secondes a su nous embarquer dans son univers onirique. Le jeu semble fourmiller de bonnes idées inspirées de productions Nintendo. On y retrouve des phases de gameplay qui nous rappellent les phases en 2D de Super Mario Odyssey ou encore une séquence clairement tirée d’un Super Punch Out de la SNES. Une expérience déjà pleine de charme qui n’était que les prémisses d’un nouvel émerveillement, lorsque l’on découvre le petit écuyer sortir du livre de conte dont il est issu pour évoluer dans un nouvel environnement 3D. Quel sens de la mise en scène. Vivement 2023 que l’on puisse vivre cette aventure sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.

Tout simplement magique. Devolver Digital a tout compris. Cette vidéo nous a offert 25 minutes de pur plaisir. Un équilibre parfait entre trailer de jeu et animation pour les mettre en valeur. Quelle maestria. On aimerait que les autres conférences prennent autant de risques dans leur approche plutôt que de rester sur un format ne laissant aucune place à la folie. C’est d’ailleurs le revers de la médaille de tous ces événements numériques qui perdent le charme que pouvait revêtir une prise de parole en direct, sur la scène de l’E3 notamment. Tout doit bien entrer dans un cadre maitrisé sans la moindre aspérité.

Et finalement, au delà de la forme, le contenu du Devolver Direct 2022 était aussi extrêmement qualitatif. D’aucun pourrait reprocher que seuls cinq jeux ont été présentés, mais force est de constater que chacun de ces titres à son identité propre et cherche à proposer autre chose dans un média saturé par les expériences de plus en plus formatées pour remplir un cahier des charges parfois anachronique. Qu’ils plaisent ou non, aucun de ces jeux ne peut laisser indifférent. Merci Devolver Digital pour ce nouveau moment grandiose, et à l’année prochaine.