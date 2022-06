Summer Game Fest – Une soirée d’ouverture sans éclat

On était parti avec l’idée de vous faire une petite sélection des annonces qui nous ont vraiment marqués lors de cet opening night de l’héritier de l’E3 qu’est le Summer Game Fest. Hélas, nous voilà bien obligés de reconnaitre qu’on aura du mal à établir un Top 5, et même un Top 3 tant ce qui s’est révélé un non-évènement fut plat.

Ce que nous a montré cette soirée du Summer Game Fest, toujours portée par Geoff Keighley, c’est que le jeu vidéo des prochains mois ira dans deux directions principales : le shooter spatial à forte composante horreur, et le jeu aux airs d’anime tout en cel-shading. Lors de la soirée, on a ainsi compté pas loin de dix titres qui auraient pu se dérouler dans l’univers de Dead Space, et plusieurs autres qui aurait pu être des spin-offs de Scarlet Nexus… Vraie tendance de fond ou gros manque de créativité ?

Pour le reste, voici ce qui a presque réussi à nous sortir de notre léthargie :

Layer of Fears

Voilà où on en est de cette soirée : l’un des trailers qui a su faire la différence est celui d’un remake ! Les bandes-annonces dans les bases spatiales infestées de monstres et celles de FPS randoms manquaient tellement de diversité que cette annonce d’un remake de Layers of Fear, le jeu qui a révélé Bloober Team au grand public, a permis de respirer un peu. De façon plus pragmatique, rafraîchir ce classique de l’horreur sorti en 2016 grâce à l’Unreal Engine 5 n’est pas une si mauvaise idée que cela, même si on aurait préféré avoir des nouvelles d’un tout nouveau titre.

Nightingale

Pour être tout à fait honnête, on n’a pas tout à fait compris de quoi il s’agissait. Mais au milieu de tous ces jeux « basics » (au sens où Kate Moss l’entend), c’est justement ce qui a pu retenir notre attention. Un univers fantastique un peu bizarroïde qui héberge un jeu de survie qui est aussi un FPS et un jeu de carte ? Si on est loin d’être certains d’avoir affaire à un bon jeu (l’avenir tranchera), la proposition semble au moins originale !

American Arcadia

Une direction artistique rétro-futuriste en vogue (qui rappelle d’ailleurs furieusement celle du shooter The Anacruisis), un gameplay qu’on a, certes, pas encore essayé, mais qui a toute les chances de correspondre à celui d’un cinematic platformer, ou tout au moins à celui d’un jeu de plateformes mâtiné d’infiltration, bref : du déjà vu. Et pourtant, le trailer fonctionne, et American Arcadia est l’un des jeux qui nous aura fait le plus envie de la soirée ! Pas encore de fenêtre de sortie pour ce titre qui nous racontera les aventures d’un candidat s’échappant d’un Truman Show à grande échelle, mais on le garde évidemment à l’œil…

Tout n’était malgré tout pas à jeter dans cette soirée, et on est évidemment impatient de pouvoir juger sur pièce Street Fighter 6, The Calisto Protocol ou encore (et surtout ?) le DLC de Cuphead, The Delicious Last Course. Mais c’est surtout le manque de surprise et de variété qui a nuit à l’événement. Et le trop peu de gameplay, l’essentiel des images qui ont été diffusées étant issu de cinématiques. De plus, la grosse surprise qui devait intervenir en fin de soirée, à savoir la sortie d’une nouvelle version de The Last of Us, avait été ruinée par Sony lui-même qui avait mis en ligne un peu trop tôt toutes les infos qui auraient dû être révélées lors de cette opening night du Summer Game Fest. Et on connait l’importance des dernières images dans le sentiment qui restera pour les spectateurs de ce type d’événement.

Il nous reste quelques showcases durant l’été pour trouver matière à s’émerveiller, alors on reste connectés et on ne perd pas espoir ! Rendez-vous dimanche pour le gros événement consacré à Xbox.