Capcom Showcase 2022 – Que valent les annonces du géant japonais ?

Ce Lundi 13 Juin fut placé sous le signe d’un nouveau showcase de la part du géant Capcom. Ce dernier fut l’occasion d’en apprendre plus sur les futures sorties de l’éditeur, en commençant par la saga Monster Hunter ou encore Resident Evil. Les informations se sont succédées, certaines plus importantes que d’autres, mais il est certain que le rendez-vous fut plaisant à suivre pour tout fan des jeux du studio japonais. Résumons ensemble ce Capcom Showcase 2022.

Monster Hunter Rise: Sunbreak se montre une dernière fois

La conférence commence avec une piqûre de rappel sur l’extension Sunbreak de Monster Hunter Rise. Cette dernière sortira le 30 Juin et introduira de nouveaux monstres, de nouvelles armes, de nouvelles zones et bien plus encore. Le trailer ainsi que la présentation qui a suivi auront permis d’obtenir un aperçu plutôt complet de ce que ce DLC aura à offrir aux chasseurs de bêtes. Notons également l’annonce d’une démo jouable à la fois en solo et multijoueur, disponible dès aujourd’hui, 14 Juin 2022 sur Steam et Nintendo eShop. De plus, pour profiter de l’extension, il faudra avoir terminé la quête 7 étoiles “Serpent Goddess of Thunder”. Que vous achetiez l’extension ou non, le jeu subira une mise à jour de 13 Go. Pour finir, le jeu se verra augmenté de contenu tout au long de l’année, comprenant monstres, zones et sous-espèces, et tout cela gratuitement.

Exoprimal : Quand le Capcom Showcase part en mode dinosaures

Ce showcase aura aussi été l’occasion pour Capcom de présenter un nouveau trailer de son jeu d’action coopératif : Exoprimal. Le titre mélange humains équipés de solides exo-squelettes et dinosaures venus d’un autre âge et nous avait déjà été présenté par le passé. Les dinosaures sont nombreux et l’action semble être effrénée, la palette de mouvements des personnages permettant d’enchaîner des combos fluides en plus de faire pleuvoir les balles sur ces créatures oubliées.

L’éditeur en a aussi profité pour nous parler de Leviathan, l’intelligence artificielle qui sera au coeur du jeu. En effet, cette dernière s’amuse à rejouer en boucle des scénarios où les dinosaures nous envahissent et où les joueurs doivent s’en défaire en accomplissant les objectifs de Leviathan dans un mode appelé “Dino Survival”, tout en affrontant d’autres joueurs. Les objectifs sont variés : de la défense de point, de l’escorte, du massacre en règles… Rien de révolutionnaire, mais des activités pour multijoueur qui n’ont plus rien à prouver. Le jeu sortira en 2023 et une bêta fermée sera disponible avant le lancement du titre.

Resident Evil Village se dote de nouveaux contenus

Le segment que tout le monde attendait, celui centré sur la saga horrifique de Capcom. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’éditeur en avait gardé sous le coude concernant sa licence fétiche. En commençant par Resident Evil Village qui accueillera dès le 28 Octobre 2022 une volée de contenu, dont une extension se passant seize ans après les événements du jeu intitulée “Shadows of Rose”. Pour éviter tout spoilers aux personnes n’ayant pas terminé le jeu de base, nous ne nous attarderons pas plus dessus. Avec ce DLC arrivera du contenu pour le mode Mercenaries ajoutant trois personnages jouables : Chris Redfield, Heisenberg et Lady Dimitrescu ainsi qu’un mode à la troisième personne, permettant de redécouvrir le jeu sous une nouvelle perspective. Bien entendu, tout ceci sera disponible dans une Gold Edition regroupant le jeu de base et ces éléments supplémentaires.

Resident Evil 4 se montre timidement aux côtés d’autres surprises

Le prochain remake de la saga de zombies de Capcom, Resident Evil 4, était attendu au tournant après son annonce dans le State of play de Playstation diffusé plus tôt ce mois-ci. Nous avons donc eu le droit dans la conférence de Capcom a un trailer légèrement plus long que celui que nous avait livré Sony et…c’est à peu près tout. Capcom s’est ici montré particulièrement avare, se contentant du strict minimum en nous rappelant brièvement l’histoire et nous montrant un tout petit extrait de gameplay où Léon arrive dans la célèbre première zone du titre, une forêt qui semble bien plus dense que dans le jeu original.

Le remake est toujours prévu pour le 24 Mars 2023 et, comme pour se faire pardonner, Capcom en a profité pour annoncer que les versions PS5 et Xbox Series de Resident Evil 7, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 était disponibles immédiatement après la fin de la conférence. La mise à jour est gratuite pour ceux possédant déjà les versions PS4 et Xbox One.

La conférence s’est ainsi terminée sur cette annonce après trente-cinq minutes, dont dix était consacrée à Monster Hunter Rise: Sunbreak qui sort dès le 30 Juin 2022. Il aurait peut-être été judicieux pour l’éditeur de couper un peu ce segment pour rajouter quelques précieuses minutes à la présentation de Resident Evil 4 qui était, à n’en pas douter, le titre le plus attendu de cette conférence.