State of Play – Les éditeurs tiers font briller PlayStation

Dire que cette prise de parole de PlayStation était attendue est un euphémisme. Avec un second semestre 2022 tristement pauvre en expériences ambitieuses, ce State of Play, qui ouvre le bal des conférences de l’été 2022, devait nous offrir une meilleure vision de ce qui nous attend pour les six prochains mois, et même au delà avec un focus sur les premiers jeux PS VR 2.

Une vidéo d’une trentaine de minutes qui s’est avérée très rythmée, avec une quinzaines de trailers (re)présentés dont quelques uns particulièrement attendus. Pas de grosses cartouches first-party par contre, mais PlayStation avait pris les devants afin de nous éviter la déception par l’absence de God of War: Ragnarök par exemple. Voilà l’occasion idéale pour les éditeurs partenaires de briller, occasion qu’ils n’ont clairement pas manqué.

PS VR 2 – un premier aperçu du line up

C’était annoncé en amont, PlayStation souhaitait mettre en avant quelques titres parmi la vingtaine en développement annoncés pour lancement du PS VR 2. On a donc pu revoir The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution (déjà annoncé pour le Quest 2) et s’étonner de constater que No Man’s Sky continue son évolution, lui qui est pourtant déjà passé par la case réalité virtuelle sur le premier casque de PlayStation. C’est à se demander jusqu’où iront les développeurs d’Hello Games avec leur bébé tant ils sont aux petits soins avec lui.

C’était également prévu, une nouvelle séquence de Horizon: Call of the Mountain a été diffusée, et elle nous a plutôt bien emballés. On peut enfin apercevoir un peu de gameplay, avec des classiques séquences d’exploration et d’escalade, mais aussi des parties beaucoup plus axées combats contre les dinosaures robotiques. Si Guerrilla Games a vu les choses en grand, on pourrait même enfin tenir là un premier grand jeu d’aventure comme la VR en a terriblement besoin et un excellent ambassadeur pour la technologie.

Les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, Horizon 2: Forbidden West bénéficie dès à présent d’une mise à jour gratuite ajoutant au jeu un mode de difficulté supérieur, un mode New Game + et diverses améliorations comme la possibilité de réattribuer ses points de compétences. Des armes et des trophées supplémentaires sont aussi de la partie, de quoi permettre aux joueurs ayant terminé l’aventure de s’y replonger pour quelques heures de plus.

Le dernier gros morceau du côté de la réalité virtuelle est à mettre au crédit de Capcom. Comme on le pressentait depuis sa sortie, Resident Evil Village va se doter d’une nouvelle dimension horrifique grâce au casque de PlayStation. Visiter le château de Lady Dimitrescu aura désormais une autre saveur dans une aventure encore plus immersive. Mais l’éditeur japonais avait d’autres très belles surprises à nous annoncer.

Resident Evil 4 Remake

C’est une réalité, Resident Evil 4 va bénéficier d’un remake. Les premières images dévoilées nous laissent entrevoir des graphismes de toute beauté qui nous donne envie de nous replonger dans ce monument sorti pour la première fois sur Game Cube. Cette fois-ci, c’est sur PS5, Xbox Series et PC que sortira l’aventure de Leon S Kennedy dans sa quête pour sauver Ashley, avec une date de sortie fixée au 24 mars 2023. On nous tease par ailleurs que le jeu bénéficiera à terme de contenu en VR. De là à imaginer le portage de la version déjà sortie l’an dernier sur l’Oculus Quest 2, il n’y a qu’un pas.

Stray

Qui n’a jamais rêver de pouvoir incarner un joli petit chat dans un joli jeu d’aventure ? C’est ce que nous proposera Stray, un titre qui nous a tapé dans l’œil à chacune de ses présentations. L’infiltration a l’air d’être au cœur de cette expérience que l’on espère à la hauteur de nos attentes. Une rumeur l’évoquait ces dernières semaines, c’est dès le 19 juillet, sur PS4 et PS5, que l’on pourra poser nos pattes sur cette potentielle pépite. Pour l’occasion d’ailleurs, PlayStation a décide de l’intégrer à son nouveau PlayStation Plus. Pour les membres Extra et Premium, le jeu sera téléchargeable sans frais supplémentaires dès le jour du lancement. Voilà qui est bon à prendre.

The Callisto Protocol

Créé par des développeurs à l’origine de la saga Dead Space, The Callisto Protocol va accompagner nos mornes nuits de fin d’année puisqu’il est prévu pour paraître le 2 décembre prochain sur consoles et PC. La direction artistique et l’ambiance du jeu nous font déjà frissonner tant l’atmosphère semble pesante, avec, à chacun de nos pas, l’angoisse de se retrouver nez à nez avec une de ces horribles créatures. Entre The Callisto Protocol, Resident Evil, Dead Space Remake, Silent Hill ou encore Alan Wake 2, on va avoir de quoi alimenter nos cauchemars pendant encore un bon moment

Street Fighters 6

Non content de nous avoir déjà offerts deux trailers remarquables durant ce State of Play, Capcom nous a réservé une surprise supplémentaire avec une nouvelle présentation de Street Fighters 6. De quoi découvrir quelques nouveaux design de personnages bien connus comme Chun-Li ou Luke et les premières chorégraphies de combat. Bien qu’il soit compliqué de pouvoir se faire une réelle idée de la qualité des affrontements, le ressenti manette en main étant indispensable pour ce type d’expérience, ce trailer nous aura au moins permis d’entrevoir le nouveau mode World Tour, une « histoire solo immersive ». Pas de date de sortie pour le moment si ce n’est un vague 2023.

Final Fantasy 16

Pour qu’une conférence soit réussie, il faut savoir soigner sa sortie. C’est indubitablement le cas pour ce State of Play qui nous a régalé avec un nouveau trailer de Final Fantasy 16. On y apprend que les invocations feront leurs grands retours dans des affrontements titanesques. Les Shiva, Ifrit, Ondin et autres Bahamut ou Ramuh devraient même avoir une importance capitale dans l’histoire qui nous sera contée, utilisées comme armes vivantes dans des guerres entre nations. Le système de combat « à taille humaine » devrait se rapprocher de ce qui a été fait avec Final Fantasy 15 et sera donc très orienté action. On a vraiment hâte de se plonger dans ce nouveau Final Fantasy qui effectue son retour vers l’heroic-fantasy. Rendez-vous à l’été 2023, en exclusivité sur PS5, pour pouvoir vivre cette épopée qui s’annonce magistrale.

Un State of Play particulièrement réussi qui a su nous faire oublier les dernières conférences bien moins enthousiasmantes. Une prise de parole qui a su faire la part belle aux partenaires de PlayStation et qui a épaissi un peu le catalogue de jeux à venir. D’autant que d’autres titres plutôt intéressants ont aussi été découverts ce soir. On pense notamment à Season: A Letter to the Future, une aventure narrative de toute beauté ou Rollerdrome, une sorte de mix entre Sable pour la direction artistique et My Friend Pedro pour le gameplay.

N’oublions pas non plus, pour les amateurs de jeux japonais typés manga, la découverte d’Eternights, qui ne nous a pas plus emballés que ca, l’arrivée de l’excellent Tunic sur PlayStation le 27 septembre et la sortie de Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC le 12 août (Miles Morales étant lui calé pour la fin d’année). En bref, ce State of Play a coché toutes les cases d’une communication maitrisée et s’est adressé à son public, dans toute sa variété.

Reste à présent à en savoir un peu plus sur les prochains jeux PlayStation Studios lors d’un éventuel PlayStation Showcase qui, si les habitudes sont respectées, pourrait avoir lieu au mois de septembre.