Xbox & Bethesda Games Showcase – La stratégie de Microsoft : écouter les joueurs

La conférence Xbox & Bethesda était cette année encore particulièrement réussie. Si l’an dernier, on avait tous finis un peu hébétés à force d’entendre la grosse voix répéter « Day One on Game Pass », cette année, on est moins surpris par la quantité (même si ce sont 90% – on a compté ! – des jeux présentés qui seront accessibles via l’abonnement) que par la diversité.

On s’était rendu compte lors de la conférence de l’an dernier que Microsoft avait appris de ses échecs, et n’allait pas répéter les erreurs commises sur la génération Xbox One. On a pu voir hier que cette ligne de conduite était toujours d’actualité.

L’un des principaux reproches fait à Xbox durant la génération précédente était le manque d’exclusivités au catalogue de la machine. Avec les Xbox Studios et les rachats en quantité, Microsoft s’est assuré d’avoir du contenu à proposer en masse. Et ce qui fait encore le succès de PlayStation, les grandes aventures solo narratives (The Last of Us, Horizon, God of War…) existe aussi désormais chez Xbox avec évidemment le très attendu Starfield, ou encore A Plague Tale: Requiem.

L’autre point de désaccord entre les joueurs et Xbox époque One, c’était le manque de jeux japonais. Phil Spencer en personne a reconnu la chose pour ensuite annoncer que les joueurs avaient été entendus, et que sur cette génération, les jeux japonais auront toute leur place. C’est ainsi qu’une toute nouvelle licence signée Koei Tecmo, Wo Long: Fallen Dynasty, arrivera directement sur le Game Pass en 2023, que 3 J-RPG majeurs (Persona 3, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal) arrivent aussi sur le service, et surtout que Hideo Kojima en personne a révélé travailler pour Xbox à un jeu « comme on en a jamais vu » qui tirerait parti de la puissance des installations cloud de Microsoft…

Si on ne sait encore rien du projet, on peut déjà reconnaître la belle prise de guerre de Microsoft, l’image de Kojima étant souvent plus identifiée à la galaxie PlayStation.

Si les jeux solos narratifs représentent le cœur de la culture jeu vidéo, le business, lui, s’est un peu (beaucoup) déporté vers le jeu multi, souvent free-to-play. Conscient de l’énorme part que représente cette branche, Xbox fait venir les jeux Riot Game sur Xbox : League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift, Valorant et Runeterra seront ainsi ajoutés au Game Pass, avec des avantages réservés aux abonnés, comme l’intégralité des Champions de LoL accessibles immédiatement, par exemple.

Enfin, Xbox n’oublie pas l’un des arguments récurrents attaché au Game Pass : celui de nous faire jouer à des titres vers lesquels on ne serait pas allés dans le cadre d’une distribution « traditionnelle ». C’est ainsi qu’on sera aussi servi en indés ou autres AA, à l’image de jeux comme Pentiment, The Last Case of Benedict Fox ou Ravenlock

Il y en aura donc pour tout le monde sur Xbox pour l’année à venir. Pendant la génération PS4 / Xbox One, il se disait que pour jouer aux jeux japonais ainsi qu’aux grands jeux d’aventures narratifs, c’était sur PS4 que ça se passait, la Xbox One était, elle, à réserver aux fans inconditionnels de shooters. On voit ici que pour cette nouvelle génération, Xbox étend son territoire et s’adresse vraiment à toutes les catégories et à tous les styles de joueurs.