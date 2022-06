Game Pass et Games With Gold de Juin – Les vacances se préparent sur Xbox !

Alors que ce mois-ci PlayStation inaugure en Europe sa nouvelle offre de service, Microsoft ne pouvait pas se relâcher de peur de voir la concurrence occuper le terrain des annonces. On retrouve donc une offre encore une fois plutôt intéressante du côté des ajouts aux catalogues Games With Gold et Game Pass.

Games With Gold

Si il n’est plus au centre des préoccupations des joueurs Xbox, l’abonnement Games With Gold réserve encore quelques bonnes surprises et autant d’occasions de rattrapage. Le mois dernier fut ainsi l’occasion de (re)découvrir l’excellent Yoku’s Island Express, et au mois de juin c’est le classique Super Meat Boy qui est au menu. Porte drapeau d’une certaine scène indé, fer de lance du hardcore platformer, le titre qui nous a fait découvrir Ed McMillen (The Binding of Isaac) est une réussite intemporelle qu’on prendra plaisir à relancer ! Le jeu est téléchargeable dès aujourd’hui et jusqu’au 15 juin. Les autres titres offerts sont Aven Colony (du 1er juin au 30 juin), Project Highrise: Architect’s Edition (du 16 juin au 15 juillet) et Raskulls (du 16 au 30 juin).

Game Pass

Peu de titres annoncés, encore, pour cette première vague d’ajouts au catalogue, mais quelques gros jeux qui sauront sans nul doute trouver leur public. Notre préférence va directement à Chorus (dispo le 7 juin), shooter et space opera injustement ignoré à sa sortie, qui voit là une deuxième chance de convaincre. On note aussi l’arrivée de gros jeux Ubisoft, comme à la concurrence. Le reste du programme est le suivant :

For Honor: Marching Fire Edition – Cloud, Console & PC – 1er juin

Ninja Gaiden: Master Collection – Console & PC – 2 juin

Assassin’s Creed Origins – Cloud, Console & PC – 7 juin

Chorus – Cloud, Console & PC – 7 juin

Disc Room – Cloud, Console & PC – 7 juin

Spacelines from the Far Out – Console & PC – 7 juin

Shadowrun Trilogy – ? – 21 juin

Une prochaine vague d’annonces devrait arriver très vite, et nous mettrons cet article à jour dès que nous possèderons plus d’informations. N’hésitez donc pas à repasser voir régulièrement si de nouveaux jeux apparaissent…