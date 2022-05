Xbox Everywhere met Fortnite dans le cloud, et le Game Pass dans toutes les télés !

Xbox continue ses efforts pour faire muter le marché et les usages, et les faire migrer vers le cloud gaming. Cela s’appelle l’initiative Xbox Everywhere, et la prochaine étape sera de convaincre les joueurs qui ne sont pas abonnés au Game Pass de se convertir à xCloud. Et pour ça, rien de tel que Fortnite !

Microsoft serait ainsi en train de travailler avec Epic Games pour amener Fortnite dans le cloud. Il sera ainsi bientôt possible de jouer au Battle Royale le plus populaire de la galaxie sans téléchargement, et surtout sans abonnement au Game Pass ! Au passage, notons que cela permettra d’y jouer par exemple sur iPhone, bien que le jeu ait disparu de l’AppStore.

Mais Fortnite n’est que la première étape du plan qui vise à rendre la console obsolète. Et en ces temps troublés de pénurie de matière première, on se dit que Microsoft a peut-être eu le nez creux… Ainsi, d’après Tom Warren, notamment en charge de couvrir Microsoft pour The Verge, Microsoft devrait bientôt proposer une sorte de Chromecast permettant d’accéder au Cloud Gaming, et une application pour Smart TV avec le même objectif.

Une info/rumeur qui est partiellement confirmée par Jeff Grubb, qui rapporte que Microsoft serait en train de travailler étroitement avec Samsung – le principal fabricant de télés dans le monde – sur une application qui serait intégrée aux smart TV de la marque. D’après Grubb, le boitier et l’app seraient tous deux prévus pour sortir dans les douze mois qui viennent.

Ultime étape de l’initiative : rendre accessibles dans le cloud les jeux que les joueurs possèdent en dehors du Game Pass. On ne sait pas encore ce que représente techniquement cette promesse (les jeux achetés numériquement ? Quid des jeux en boîte ?), mais ce qui est sûr, c’est qu’un certain Google doit manger son chapeau, lui qui avait plus ou moins proposé le même service et s’était planté en beauté.