Critique Batman Fortnite Point Zéro – Un crossover bizarrement efficace

Avec Fortnite, Epic Games nous montre un exemple de ce que pourrait être le fameux multivers : une croisée des chemins improbable et sans limites où une Lara Croft armée du sabre laser de Maître Yoda peut affronter le rappeur Travis Scott. WTF, comme on dit. Cela dit, Batman avait déjà pavé la voie…

Le Chevalier Noir a derrière lui un passif important en ce qui concerne les crossovers. On croise en effet le pire et le meilleur parmi les invités : Les Tortues Ninja, Musclor et les Maîtres de l’Univers, Prédator, Alien… ou encore Scooby-Doo, les Power Rangers et même une version flippante d’Elmer Fudd, le chasseur dans Bugs Bunny.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que les univers d’Epic Games et de DC ne se rencontrent… Pour le pire ou le meilleur ?

Batman Fortnite Point Zéro

Vous n’êtes pas obligé de nous croire…

… mais le crossover est plutôt réussi ! Franchement, c’est en tant que fan de Batman qu’on a décidé de jeter un œil à ce volume, persuadés d’y trouver un objet marketing conçu pour séduire les jeunes joueurs de Fortnite. C’est peut-être aussi parce qu’on n’en attendait rien, mais on sort des 142 pages de la BD agréablement surpris.

Le scénario tient la route, Christos Gage et Donald Mustard ont réussi à parfaitement intégrer les ingrédients du Battle Royale pour en tirer des ressorts narratifs, sans que cela ne soit trop tiré par les cheveux. Si la faille qui déchire Gotham au début de l’histoire peut passer pour une ficelle scénaristique un peu grossière, les auteurs retombent néanmoins sur leurs pattes dans les dernières pages de l’aventure.

[ESPACE] pour ouvrir votre Bat-plane

L’histoire commence donc par cette faille qui vient déchirer le ciel de Gotham. Batman se charge d’aller voir de quoi il retourne, y est aspiré, et atterri sur une mystérieuse île (vous voyez laquelle ?!). À peine a-t-il le temps d’observer son environnement qu’il se fait canarder : où qu’il soit, la bataille fait rage, et il lui faudra rendre coup pour coup…

Sans trop en dévoiler, l’aventure consistera pour Batman à essayer de comprendre où il se trouve pour essayer de retourner à Gotham. Une mission dans laquelle il sera empêché par les étranges effets que l’île a sur ses occupants (et qu’on vous laisse découvrir).

Une aventure pendant laquelle il retrouvera des anciens alliés, mais aussi des ennemis bien connus des amateurs de la Chauve-Souris. Parce qu’on est sur l’île de Fortnite, berceau du Multivers, un invité surprise fera son apparition pour ajouter une dose de crossover dans le crossover ! On garde le secret quant à son identité, mais prenez cet indice : Hasbro ! Et les skins iconiques du jeu d’Epic Games seront aussi au coin de chaque page : Poiscaille, Miaousclé, l’Experte en câlins…

Les joueurs de Fortnite découvriront avec plaisir l’utilisation qui est faite des assets de leur jeu préféré, de la tempête au Battle Bus en passant par le retour, partie après partie, des personnages… Un élément particulièrement actuel avec les sorties de jeux comme Returnal, 12 Minutes ou Deathloop, qui sera aussi l’occasion d’un clin d’œil appuyé au film Memento. Enfin, malgré l’impression que cette aventure de Batman est un peu venue de nulle part (si ce n’est des cerveaux malades des gars du marketing), tout finit par être cohérent, en utilisant notamment les éléments propres au Batverse impliquant déjà des multivers.

Pif Gadget

Et ce n’est pas tout, parce qu’en plus d’avoir une aventure de Batman plutôt solide, et une adaptation de Fortnite en BD qui tient la route, le lecteur se verra gratifié de contenus à télécharger. Un code est en effet présent dans chaque album (d’où leur commercialisation sous film plastique, pour éviter que les codes soient photographiés vite fait en magasin !) offrant deux pioches (celles de Catwoman et celle de Batman), deux planeurs (Batman Zero et Deathstroke), le sac à dos d’Harley Quinn et deux nouveaux skins : Harley Quinn Rebirth et Batman Zero en Armure.

L’album est vendu 12€, ce qui, au vu des tarifs pratiqués dans la boutique Fortnite, vaut déjà le coup ne serait-ce que pour les DLC ! On regrettera juste que le prix, justement, soit imprimé en très gros sur la couverture. Un sticker qu’on aurait pu enlever aurait été le bienvenu. Autre point négatif, la couverture souple façon « magazine ». Petite concession qui aura sans doute permis de conserver ce prix accessible…

En conclusion, on conseillera l’album aux fans du Dark Knight comme à ceux de Fortnite. Le scénario original est de bonne tenue malgré un point de départ dont on pouvait douter, et le dessin de Reilly Brown fait le taf, avec quelques très belles pages. Mais la BD devient carrément un indispensable pour les amateurs de Batman et du Battle Royale d’Epic Games, tant les auteurs ont réussi à donner cohérence à l’imbrication des deux univers ! Sans compter les petits cadeaux in game qui permettront de frimer auprès de ses petits (ou grands) camarades de jeu…!

