Les devs d’Among Us remontés contre les Imposteurs de Fortnite

Si vous suivez un peu l’actu jeux vidéo, la nouvelle ne vous aura sans doute pas échappé, que vous soyez ou non un joueur du Battle Royale d’Epic Games : la dernière mise à jour de Fortnite propose un mode de jeu éphémère baptisé Imposteurs. Dans ce mode de jeu, les joueurs se voient confiées diverses tâches à accomplir tandis que l’un d’entre eux a lui pour mission secrète d’éliminer ses petits camarades. L’assemblée générale vote ensuite pour désigner celui qu’elle s’imagine être ce traître d’Imposteur…

Oui, en gros, c’est Among Us. Et ça n’aura pas échappé aux développeurs de chez InnerSloth, studio justement responsable d’Among Us.

Victoria Tran est community manager pour InnerSloth, et regrette ainsi dans un Tweet qu’Epic Games n’ait pas contacté le studio pour mettre en place un vrai crossover Fortnite x Among Us. D’autres membres de l’équipe sont un cran au-dessus, et évoquent leur travail volé ou le manque de créativité chez Epic Games. Gary Porter, programmeur sur Among Us, compare même les map du jeu signé InnerSloth et du mode Imposteur de Fortnite. Et il est vrai que la seconde aurait surement eu besoin d’un peu plus de travail ou d’imagination…

“Je n’ai même pas travaillé sur Skeld [la map Among Us en question, ndlr], et je me sens quand même insulté”, ajoute Gary Porter sous son Tweet. Ce qui représente bien l’état d’esprit des équipes d’InnerSloth en ce moment.

Ce n’est pas la première fois que le principe d’Among Us est récupéré par d’autres titres. Avec l’énorme succès du jeu, de nombreux joueurs se sont emparés de ses règles pour les implémenter dans d’autres jeux comme Fortnite, déjà, il y a quelques mois, via le Mode Créatif, mais aussi Roblox ou Minecraft. Mais c’était alors des initiatives “artisanales” des joueurs eux-mêmes.

On verra comment Epic Games, d’habitude plus prompt à défendre les indés et les petits studios – en tous cas quand il s’agit d’attaquer Apple… – réagira aux commentaires d’InnerSloth. L’histoire ne dit pas, par contre, comment les auteurs du Loup-Garou de Thiercelleux (Philippe des Pallières et Hervé Marly) ont réagi à la sortie et au succès d’Among Us…