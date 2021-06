Fortnite – Le dieu de la malice arrive le mois prochain ?

La poule aux œufs d’or d’Epic Games n’a pas dit son dernier mot en ce qui concerne les collaborations, surtout celles en lien avec Marvel et Disney. S’il y a quelques jours, le titan fou, alias Thanos, débarquait sur le battle royale dans la boutique d’objets, il se pourrait bien qu’un certain dieu de la malice arrive à son tour dans le jeu, mais cette fois-ci dans le cadre de l’abonnement au “Club de Fortnite”.

Le “Club de Fortnite” est considéré comme l’offre ultime pour tous les joueurs du titre. En effet, pour 11,99€ par mois, les joueurs peuvent recevoir mensuellement le pass de combat de la saison actuelle, 1000 V-Bucks et un ensemble de cosmétiques exclusif. À savoir que, si vous avez acheté le pass de combat avant de prendre l’abonnement, vous recevrez 950 V-Bucks en guise de remboursement.

Revenons à notre dieu venant tout droit d’un royaume nommé Asgard. En effet, vous l’avez peut-être deviné, Loki devrait normalement faire son apparition le mois prochain dans ce fameux forfait. Cependant, vous noterez que pour le moment, nous n’avons rien de concret, seulement une image annonçant une nouvelle collaboration avec Avengers.

Cette information nous vient tout droit du compte Twitter officiel de Fortnite, dans lequel nous pouvons retrouver ce petit teaser qui présage son arrivée grâce la description et l’illustration du tweet en question, nous mettant clairement sur cette voie. Il est donc temps de sortir la loupe de l’Inspecteur Gadget et d’analyser cette mystérieuse photo.

Il n'y a pas que la Mécacâlineuse qui a retrouvé le chemin de l'île. Il semblerait qu'un certain Farceur l'ait suivi à travers le portail pour faire parti du Club de Fortnite de Juillet 👑 pic.twitter.com/OsGccrEEtZ — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) June 25, 2021

Tout d’abord, l’illustration nous montre la fameuse collaboration entre Marvel et Fortnite, comme écrit plus haut, mais surtout, on peut apercevoir deux cornes qui ressemblent aux ornements de notre très cher Loki. De plus, la couleur verte qui recouvre l’image rappelle sans trop de difficulté celle utilisée pour son costume. Et enfin, la description nous remémore l’un de ses traits de caractère qui le décrit parfaitement : “Il semblerait qu’un certain Farceur l’ait suivi à travers le portail pour faire parti du Club de Fortnite de Juillet”.

Si la probabilité que Loki arrive en juillet sur le jeu est de 99,99%, il faut tout de même attendre une communication officielle de la part d’Epic Games, qui ne devrait plus tarder, car le mois de juin se termine dans moins de trois jours. En tout cas, Fortnite est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Android et iOS, et vous pouvez toujours retrouver notre bon vieux farceur dans la série Loki sur Disney+.