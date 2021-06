Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba dévoile sa date de sortie et ses 3 éditions

Il y a quelques jours, Demon Slayer version jeu vidéo a révélè à travers un trailer inédit son mode histoire retraçant l’entièreté de la première saison. Nous avons appris par la même occasion que le titre sortira le 14 octobre prochain au Japon, sans plus de précision pour les autres pays. C’est maintenant chose corrigée. Aujourd’hui, nous apprenons que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sortira dans nos douces contrées le 15 octobre 2021 avec SEGA comme éditeur, soit seulement un jour après sa sortie japonaise.

C’était une quasi-certitude que le jeu sortirait dans nos contrées étant donné sa popularité grandissante. Le manga s’est écoulé à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde, et bien qu’il soit terminé au Japon, il est toujours en cours de parution en France. De plus, son film a cumulé 660 000 entrées dans notre pays et a récolté environ $41 900 000 au box office US. Le phénomène Demon Slayer est donc loin de s’arrêter et le manga a encore de très beaux jours devant lui.

Maintenant que nous savons quand sortira chez nous le jeu sur nos consoles et PC, il est temps de savoir ce que vont nous procurer ses différentes éditions. On en distingue trois : la Standard Physique, la Standard Numérique et la Deluxe Numérique.

Premièrement, chaque plateforme aura des avantages que n’aura pas une autre. Par exemple, des thèmes et avatars seront disponibles dans certaines éditions des versions PlayStation ce qui ne sera pas le cas dans celles d’Xbox, et c’est de même pour les bonus de précommande. De ce fait, vous pouvez retrouver tous les suppléments de votre version choisi directement depuis le site Demon Slayer.

Deuxièmement, il est important de soulever une interrogation liée aux éditions standard. Pourquoi la version numérique contiendra plus d’éléments que celle en physique ? En effet, si on prend pour exemple les versions PlayStation, la numérique contiendra un thème PS4, une clé de déblocage de personnage, ainsi que deux avatars de personnages, ce que n’aura pas la version en boîte.

Une question qui restera peut-être sans réponse de la part de Sega et CyberConnect2, et à moins d’une différence de prix entre les deux éditions c’est bien dommage de privilégier le dématérialisé au physique. En tout cas, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est prévu pour le 15 octobre 2021 sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (Steam), et promet d’être une belle surprise pour les fans de l’œuvre de Koyoharu Gotouge.