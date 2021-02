Demon Slayer – L’adaptation du manga aussi sur PS5 et Xbox Series

La première adaptation vidéoludique des aventures de la fratrie Kamado devait prendre parole début février, le rendez-vous a enfin été honoré. Oui, si Aniplex (l’éditeur) annonçait que de nouvelles informations sur Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (au Japon “Kimetsu no Yaiba: Hinokami Kepuutan”) devait être publiées prochainement dans le Weekly Jump (et qu’une partie d’entre elles aura fuité sur internet quelques jours plus tôt), le légendaire journal japonais (qui diffusait d’ailleurs le manga dont est adapté le jeu) a enfin fait ses annonces et il ne s’agissait que d’une mise à jour de la liste des consoles à recevoir le titre.

Annoncé à l’origine sur PlayStation 4 avant d’être confirmé (par les fuites évoquées plus haut) sur PC et PlayStation 5, une console encore devrait accueillir le titre, une bécane que le leak avait oublié d’évoqué et qui devrait recevoir l’adaptation. Évidemment, inutile de jouer le suspense plus longtemps, le titre l’a évoqué bien plus tôt : il s’agira des consoles de la famille Xbox (Xbox One et Series donc). Si la nouvelle ne transcendera probablement pas les charts de vente de consoles, il rassurera peut-être les amateurs de Xbox, souvent dernier servis en ce qui concerne les adaptations d’animé en jeux vidéo.

Pour rappel, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba proposera aux joueurs de revivre le voyage parsemé de péripéties de Tanjiro et Nezuko Kanado. De l’aveu de l’éditeur, l’histoire étant terminé, le soft proposera au travers de son mode solo de revivre les aventures de nos héros et de participer à leurs nombreuses batailles. Un mode combat en multi vous offrira d’associer vos personnages préférés et d’affronter vos amis ou des inconnus en local ou en ligne et c’est, pour le moment, les seules choses que nous connaissons sur le jeu.

Il ne reste donc plus que 2 inconnus majeurs : “aurons-nous un jour droit à une sortie européenne ?” et plus encore : “avec cette description “plus cliché tu meurs” du contenu du jeu, doit-on s’attendre à un jeu uniquement créer pour racketter les gamins japonais ?” À ces questions, seul l’avenir peut répondre pour le moment mais au moins, on sait que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sortira sur PC, PlayStation 4 et 5 et Xbox Series X|S.