Dragon Ball FighterZ – Le Fighter Pass dévoile ses 2 derniers persos

Au risque de froisser les gens les plus âgés, Dragon Ball, c’est vieux, très vieux même ! Si Dragon Ball Super s’est terminé plus récemment, Sangoku et ses potes affrontent des aliens et autres guerriers de l’espace depuis 1984. Naturellement, après autant d’années, il est normal de voir que le troisième lot de personnages de Dragon Ball FighterZ synthétise tout ça en permettant d’ajouter des personnages des origines (Master Roshi) à des combattants plus modernes (Kefla et Goku sous sa forme Ultra Instinct) mais pour les deux derniers qui restaient à venir, on va le reconnaître : GT pas prêt…

De toutes les séries qui existent, de tous les personnages inventés, dans la série principale ou dans le Xenoverse (où il existe encore une myriade de variants peu appréciables de nos personnages préférés comme Great Saiyaman 12), il a fallu que ceux soit là-bas qu’ils aillent chercher les 2 derniers… Bon, ce ne sont pas les premiers personnages de cet arc à rejoindre le roster puisque Goku enfant version GT y est mais bon, c’est le genre de souvenirs qu’on préfère oublier. Bref, les derniers combattants viennent bien de Dragon Ball GT.

Le premier n’est que le plus grand antagoniste de la série. Non, nous ne parlons pas d’Omega Shenron puisqu’il n’est pas assez Saiyan pour le casting mais de Super Baby 2. Le Tsuful qui a mis la race saiyenne à genoux en éliminant 1 par 1 les guerriers de l’espace débarquera dans le roster dès le 15 janvier 2021.

Seulement, l’alien ne viendra pas seul et trace le chemin à suivre à celui prévu pour lui tenir la dragée haute. Mais qui pourrait bien encore rejoindre le jeu depuis cet univers ? Encore une forme de Goku ? Vegeta et sa moustache ? Pan ? Super 17 ? Don Kee ? Non, ça sera le guerrier ultime de cet arc : Super Gogeta 4. Naturellement, à l’heure actuelle, il n’est pas daté.

Voilà, le tour est à présent complet. Nous vous proposons de découvrir les personnages dans leur bande-annonce commune juste dessous. Dragon Ball FighterZ est disponible sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One.