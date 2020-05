Dragon Ball Xenoverse 2 – Un record et une énième salve de contenu

La force de l’Art, c’est que c’est un sujet en perpétuelle évolution. Pour s’en rendre compte, rien de plus simple, il suffit simplement d’observer les bouleversements auprès de la forme d’expression artistique qui a vos faveurs et de relever l’apparition de techniques jusqu’alors inédites, ou les différentes branches dans l’arborescence de son processus de développement. Si c’est notamment le cas dans la musique, le cinéma, la gastronomie ou même la littérature, ce n’en est pas moins le cas pour les mangas, forme d’art proche de celle de notre bande-dessinée franco-belge ou du comics, et dont certains exemples sont quasiment immortels.

Parmi eux, les Français relèveront probablement les Chevaliers du Zodiaque (qui pourrait faire rougir Batman avec ses nombreux reboot), Détective Conan (et sa longévité insolente), ou One Piece (qui a tout de même commencé en 1997 au Japon) alors que les nippons auront en tête des figures comme celles de Doraemon ou Crayon Shinchan par exemple (et dont les faciès recouvrent toujours les trousses des écoliers d’aujourd’hui)… Mais là où tout le monde est d’accord, c’est sur la place de Dragon Ball dans cet état de fait. Seulement aujourd’hui, on n’est pas là pour parler manga mais bien d’une de ces adaptations JV dont la longévité n’a pas à rougir : Dragon Ball Xenoverse 2.

Effectivement, malgré les sorties de Dragon Ball FighterZ (2018) et de Dragon Ball: Kakarot (2020), il semblerait que Bandai Namco n’en ait pas fini avec son titre vieux maintenant de presque 4 ans. La nouvelle qui va suivre nous provient tout droit des colonnes du magazine japonais V-Jump qui annonce l’arrivée d’un certain nombre de nouveautés pour Dragon Ball Xenoverse 2. C’est par le biais d’une énième mise à jour conséquente qu’un nouveau personnage et des éléments de customisation inédits seront introduits dans le jeu.

La première de ces nouveautés n’est autre que l’ajout de Chronoa, la suprême Kaïo du Temps et centre de l’organisation de la patrouille temporelle à laquelle votre personnage appartient. Cette dernière introduira un certain nombre de talents que votre avatar devrait ensuite pouvoir maîtriser. Pour ce dernier maintenant, de nouvelles options cosmétiques tels que la tenue et la coiffure de Broly, ainsi que la tenue du Kaïo du Temps feront leurs apparitions. Cette mise à jour n’est cependant ni datée ni illustrée mais devrait être rendue disponible sur tous les supports ayant accueilli le titre.

Un dernier détail. C’est avec une joie certaine que Bandai Namco a annoncé au sein de la même note que le titre a enfin atteint les 6 millions d’unités distribuées à l’international (et vente en ligne). Une somme convenable qui rappelle que, malgré les années, Sangoku et ses potes ont toujours la cote.

Alors, jouez-vous toujours à Dragon Ball Xenoverse 2 ? Avez-vous fait le tour de Dragon Ball: Kakarot ? Aimeriez-vous de nouveaux jeux avec les stars de cette licence ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires ! Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.