Dragon Ball Z Kakarot redistribue ses cartes via une prochaine MAJ

On savait qu’un DLC scénarisé basé sur l’arc Dragon Ball Super était en chemin. Intitulé “Un nouveau pouvoir s’éveille”, ce dernier, toujours prévu pour ce printemps 2020, introduira le personnage emblématique de Beerus. D’ailleurs, petite anecdote qui en dit long, les développeurs ont communiqué le taux de réussite interne du combat contre le dieu de la destruction : 10%. Voilà qui annonce un beau défi.

On rappelle au passage que ce contenu payant (et inclus dans le season pass du jeu) est divisé en deux parties distinctes. Et on ne dispose actuellement d’aucune information sur sa seconde partie. Néanmoins, dans l’ombre, une mise à jour gratuite se profile à l’horizon.

Un jeu de carte au sein du jeu et même en ligne

Selon le magazine japonais V-Jump, un système de jeu de cartes sera introduit à Dragon Ball Z Kakarot. Il sera ainsi possible de collecter des cartes, de composer ses decks et d’affronter des PNJ. Mieux encore, un mode en ligne sera proposé pour affronter d’autres joueurs. Une fonctionnalité déjà bien installée dans la saga avec Dragon Ball Heroes.

Malheureusement, pas plus de précision quant aux règles, ni même de visuels à vous montrer sur ces fameuses cartes. Dragon Ball Z Kakarot est disponible depuis le 17 janvier 2020 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC (via Steam).