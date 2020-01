Les DLC de Dragon Ball Z: Kakarot n’ont pas su masquer leur présence !

Des DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot qui arrivent assez tôt

Dragon Ball Z: Kakarot est un jeu qui divise. Entre des critiques relativement déçus par cet énième épisode de la saga d’Akira Toriyama et une horde de fans criant au génie, il est dur de se faire un avis tant l’opinion que l’on se fera du jeu dépendra des attentes que l’on a. Ce qui est sûr, tout du moins, c’est que CyberConnect2 est parvenu à capturer pratiquement tous les grands moments des principaux arcs de la franchise la plus populaire parmi les mangas. Et il semblerait que le studio s’attaque désormais aux films et autres OAV pour venir garnir son dernier-né de quelques DLC. C’était une possibilité déjà envisagée par le passé et qui gagne aujourd’hui plus de force que jamais avec le tweet ci-dessous :

#KakarotSpoilers

Models for 4 Characters have been found in the Kakarot Files!

Comme on peut le voir, les dataminers ont donc trouvé dans les archives du jeu des références à quatre modèles de personnages : Beerus, Whis et Vegeta sous la forme SSG et SSGSS. Cela impliquerait donc qu’au-delà des films classiques de Dragon Ball Z, qui montraient des ennemis comme le vieux Broly ou même le frère de Freezer, Cooler, les plus récents arriveraient aussi. Il s’agirait de “Battle of Gods” et de “La résurrection de F”. Il faut se souvenir de ces derniers films qui, bien qu’ils aient tendance à être liés à Dragon Ball Super et qu’ils soient certainement la porte d’entrée de la nouvelle saga, appartiennent en réalité à Dragon Ball Z. Par conséquent, la conclusion serait que CyberConnect2 resterait fidèle à l’idée de ne représenter que la saga “Z”, ce qui laisse potentiellement “Super” comme scénario à explorer dans une nouvelle suite hypothétique.

En tout état de cause, nous soulignerons que le fait que ces fichiers aient été trouvés ne confirme pas qu’ils seront utilisés comme nouveau contenu. Parfois, ce type d’information est considéré comme un “reste” de possibilités traitées et rejetées par un studio, bien qu’en réalité, il y ait de plus en plus de pistes qui pointent dans la même direction. Pour l’instant, nous devons être patients et attendre la confirmation, ou le démenti.