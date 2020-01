[Rumeur] Le prix et la date de sortie de la PS5 auraient fuité

La PS5 victime d’un gros leak dévoilant son prix, sa date de sortie, son design et ses spécificités techniques.

Les informations qui vont suivre sont à prendre avec de très grosses pinces de crabe et nous ne pouvons vous confirmer la véracité des ces dernières, voilà pourquoi le titre de cette nouvelle indique en son début que c’est avant tout une rumeur et que rien n’est donc officiel. Aussi, tout ce qui va suivre concernant la PS5 a été dans un premier temps relayé par un journaliste du site ccn.com qui s’est appuyé sur quelques autres sources comme 4chan – oui, ce n’est pas gage de qualité – que vous pourrez retrouver dans son article.

Dans un premier temps on y apprend que la PlayStation 5, prochain mastodonte de Sony, sera révélée aux yeux du monde entier le 5 février prochain via un événement spécialement dédié à ce reveal dans la ville de New York. On y apprendrait donc enfin tout ce que l’on veut savoir sur la console, comme ses capacités techniques, les différentes nouvelles options qu’elle intégrera, son design, ainsi que celui de la fameuse Dualshock 5. D’ailleurs, pour en revenir à son aspect, il se trouve qu’il aurait aussi fuité et une photo – visible ci-dessous – est même de sortie un peu partout.

Concernant la date de sortie de la PS5, ces fameuses fuites nous indiquent qu’elle débarquerait en octobre prochain dans une seule et même version. Pas de déclinaison en plusieurs modèles donc, mais bel et bien une seule et même console qui ne nous laissera pas le choix de la puissance ou du stockage. Si c’est vraiment le cas, nul doute que Sony sortira par la suite des PS5 boostées aux hormones, histoire de nous refaire le coup de la Pro. Son prix quant à lui serait de 499, 99 euros à sa sortie, ce qui est correct.

Enfin, finissons par quelques informations qui intéresseront les joueurs de tous horizons. Au niveau de la rétrocompatibilité, cette PlayStation 5 prendrait bien en charge les jeux de toutes les consoles de Sony déjà sorties, et ce aussi bien en émulation qu’en format disque. Aussi, question puissance, elle talonnerait de très près ce qui est annoncé pour la meilleure version de la prochaine Xbox en proposant 10 téraflops, même si franchement cela ne veut pas dire grand-chose. La firme japonaise miserait très gros sur le service du jeu en streaming et va essayer de vendre comme il se doit cette fois-ci son PlayStation Now en mettant l’accent dessus et en mettant en place une sorte de service VOD de type Amazon Prime ou Netflix du jeu vidéo, alors que le lecteur Blu-ray de la console prendrait enfin en charge les disques 4K.

Un dernier petit mot de notre part, pour vous rappeler que tout ceci n’est pas certain et qu’il est probable que ces informations ne soient que du flan, tout comme le contraire l’est aussi. Pourtant nous-mêmes, à la rédaction, sommes très dubitatifs face à tout cela et nous ne croyons pas vraiment que ce qui est dit soit vrai. Pourtant, ce genre de rumeurs témoignent du fait que l’attente autour de la prochaine console de Sony est de plus en plus insoutenable et que nous avons tous très hâte de voir de quoi il en retourne réellement. Ceci dit, on se pose une autre question. Qu’attendez-vous, vous autres joueurs, de la prochaine génération de consoles ? Quelles sont les choses qui vous font rêver ? La puissance ? L’originalité ? La connectivité ? N’hésitez pas à nous en parler dans l’espace commentaire.