Un nombre ahurissant d’heures de jeu pour Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot sort dans une semaine, préparez vos caleçons.

Dragon Ball Z: Kakarot promet d’être l’un des jeux que les fans de la franchise d’Akira Toriyama attendent depuis tant d’années. Si l’on est des habitués des joutes titanesques de la série, c’est déjà moins le cas pour ce qui est de profiter d’une expérience réellement immersive au sein du monde cher aux fans, ce que semble promettre Dragon Ball Z: Kakarot. Ce dernier affichait aussi un nombre d’heures de jeu assez ahurissant pour la série puisqu’il faudrait compter pas moins d’une centaine d’heures pour finir à 100% le bousin. Certes, des jeux tels que Tenkaichi 3 par exemple ont pu exploser de tels chiffres, mais cela est simplement dû à la notion multijoueur du titre, ce qui ne devrait pas être le cas avec ce jeu.

Maintenant, un chiffre plus détaillé en révèle davantage sur la durée dans un aspect plus que positif. Comme le confirment certaines données de l’étude, il faudra 9 heures pour terminer la saga Saiyajin et Freezer si nous effectuons directement les missions principales en sautant les cinématiques. Cela signifie que si nous honorons ce nouveau soft dans les règles de l’art, il nous faudra environ 15 à 20 heures pour terminer cette première phase. Car oui, des cinématiques, ce n’est pas ce qui manquera.

Si nous analysons ces données et en tenant compte que nous ne savons toujours pas s’il y aura ou non l’apparition des premiers androïdes, il est possible que la durée moyenne du jeu puisse augmenter considérablement pour de nombreux utilisateurs, tirant jusqu’à 50-60 heures de jeu. Une joie pour les fans.

Rappelons que le soft en question a pour objectif de traiter chacun des arcs de la saga ‘Z’, en usant également de cinématiques spectaculaires qui occuperont sans doute un certain temps à l’écran. D’autre part, nous pouvons aussi compter sur la possibilité d’avoir du contenu supplémentaire, car la présence d’un DLC est déjà confirmée. Bien que pour l’instant il n’y ait aucune information sur ce à quoi s’attendre, nous mettons une petite pièce sur les films des arcs Z !

Dragon Ball Z: Kakarot sera en vente à partir du 17 janvier 2020 pour PlayStation 4, Xbox One et PC.