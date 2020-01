Dragon Ball Z: Kakarot déchaîne sa puissance à l’approche de sa sortie

Un trailer inédit pour Dragon Ball Z: Kakarot.

Sorti depuis bientôt 26 ans, Dragon Ball continue de faire bouillir notre âme de guerrier et de joueur. On en veut pour preuve la cinquantaine de jeux Dragon Ball sortis partout dans le monde à travers les années. Et notre nouvelle décennie ne semble pas vouloir faire exception avec la sortie imminente de Dragon Ball Z: Kakarot qui pour l’occasion nous dévoile un nouveau trailer récapitulatif. Prévu pour le 17 janvier prochain, le futur jeu de Bandai Namco va proposer une expérience complète dans l’univers de M. Toriyama. Connu pour ses combats dantesques, Dragon Ball est une licence parfaite pour développer des jeux de combats, pourtant Bandai Namco a fait le pari osé de proposer un jeu liant à la fois l’exploration et le combat. Ainsi, au travers de cette nouvelle bande-annonce, les retardataires pourront obtenir la plupart des informations nécessaires sur le jeu juste avant sa sortie.

En clair, rien d’extraordinaire pour ceux qui suivent déjà attentivement le développement, mais juste un petit amuse-gueule pour aider à patienter. On insiste bien entendu sur les combats, mais aussi sur les activités possibles durant l’exploration et les personnages présents dans l’aventure.

Les développeurs ont tout de même apporté quelques informations inédites en ce qui concerne le jeu, notamment pour les joueurs PC. On connaît désormais la configuration recommandée afin de pouvoir faire tourner correctement Dragon Ball Z: Kakarot.

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 7 SP1 64-bit ou supérieur

Processeur : Intel Core i5-2400 ou AMD Phenom II X6 1100T

Mémoire : 4 GB RAM

Carte Graphique : GeForce GTX 750 Ti ou Radeon HD 7950

DirectX : Version 11

Taille : 36 Go d’espace libre sur le disque dur

Configuration recommandée :